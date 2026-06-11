Un dels cantants de la vetlla del Papa a l'Estadi Olímpic, detingut per agressió sexual

El cantant Francisco Javier Álvarez Beret, conegut artísticament com a Beret, ha estat detingut aquest dijous a Sevilla per la Policia Nacional per agressió sexual, segons ha avançat Cadena Ser. La detenció s'ha realitzat dos dies després que el cantant actués en la vetlla del Papa en l'Estadi Olímpic Lluís Companys junt amb altres noms com Sabor de Gràcia, Conchita, Alfred García, Álvaro Soler i Siloé.
La policia ha obert una investigació i Beret ha passat a disposició judicial aquesta tarda. Ara, serà el jutjat de violència que es troba de guàrdia qui decideixi les mesures cautelars que s'adoptin, inclosa l'opció d'un eventual ingrés a la presó.
El cantant va fer un salt a la fama a través d'internet, on publicava les seves cançons de rap amb influències reggae. Una de les més conegudes, Lo siento, publicada el 2019, va promocionar l'artista a les emissores de ràdio i es va convertir en un nom destacat dins la indústria. Fins al punt d'actuar en l’acte més multitudinari de la visita del papa a Catalunya a l’Estadi Olímpic.
Beret tenia programat actuar el pròxim divendres 26 de juny a l’amfiteatre del parc del Castell de Rubí, junt amb Els Pets i The Tyets, amb motiu de la Festa Major de Rubí que se celebrà del 26 al 29 de juny. El sevillà es troba de gira promocionant i presentant el seu últim àlbum “Lo bello y lo roto”.