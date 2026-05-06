Investiguen una presumpta agressió sexual al Raval a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual que s'hauria produït aquest dissabte a la nit a Barcelona. Concretament, els fets van tenir lloc cap a les 21.50 hores al carrer Tallers del barri del Raval, al districte de Ciutat Vella, segons ha informat Europa Press. Diversos dispositius policials es van desplaçar fins a la zona. Segons fonts policials consultades per l'agència, de moment no s'ha fet cap detenció i la Unitat d'Investigació de Ciutat Vella és qui està al càrrec de la investigació.