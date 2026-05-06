Els passatgers del creuer afectat pel brot d'hantavirus desembarcaran a les Canàries

El govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell afectat pel brot d'hantavirus després que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Europea (UE) li ho hagin demanat "en compliment del Dret Internacional i l'esperit humanitari". L'embarcació, que es troba a Cap Verd, arribarà a l'arxipèlag espanyol en "tres o quatre" dies i, allà, tripulació i passatge seran "convenientment examinats, atesos i traslladats als països corresponents".
L'empresa propietària de la nau ja havia manifestat aquest vespre la voluntat de fer-hi escala, un cop s'evacuessin els passatgers afectats pel brot. Al seu torn, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties han fet un examen "exhaustiu" del vaixell i han determinat ja l'evacuació d'urgència a Cap Verd de dues persones amb símptomes i l'acompanyant d'una de les víctimes, que han estat traslladats als Països Baixos en avions medicalitzats.
L'executiu encapçalat per Pedro Sánchez subratlla que un cop evacuats els passatgers que calgui, la resta "seguiran rumb a les Canàries, on esperen arribar en el termini de tres o quatre dies". El port en concret, però, encara no ha estat definit.
Com es farà el desembarcament?
Tot el procés serà articulat a través d'un protocol comú que estan elaborant l'OMS i el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties i que comptarà "amb totes les garanties de seguretat necessàries". Tant l'atenció mèdica com els trasllats es faran en espais i transports "especials" habilitats expressament per a aquesta situació, mentre que s'evitarà tot contacte amb la població local i es vetllarà en tot moment per la seguretat del personal sanitari, subratlla l'executiu.
El gabinet de Sánchez afegeix que l'OMS ha explicat que Cap Verd "no pot fer aquesta operació" i que les Illes Canàries són "el lloc més pròxim amb les capacitats necessàries". Alhora, l'executiu estatal subratlla que Espanya té una "obligació moral i legal" d'auxiliar els passatgers i recorda que entre ells hi ha 14 persones de nacionalitat espanyola.
Antoni Trilla assegura que "no hi ha cap risc" per a la població canària
L'epidemiòleg del Clínic Antoni Trilla ha descartat que el desembarcament de la tripulació i passatgers del creuer afectat pel brot d'hantavirus suposi un perill per als habitants de l'illa on es produeixi. Contràriament, ha assegurat que l'operació permetrà actuar a les autoritats sanitàries i als serveis de salut pública i facilitar la repatriació dels ocupants.