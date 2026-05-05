Cinc catalans viatgen al creuer afectat per un brot d'hantavirus

Cinc catalans viatgen al creuer on s’ha detectat un brot d’hantavirus, segons ha informat l’Agència de Salut Pública de Catalunya. El vaixell transporta 147 persones, 88 passatgers i 59 tripulants, de 23 nacionalitats diferents i, a banda dels catalans, hi ha 8 passatgers i un tripulant de nacionalitat espanyola.
El 2 de maig, l’Organització Mundial de la Salut va rebre una notificació del Punt Focal Nacional del Reglament Sanitari Internacional del Regne Unit alertant d’un brot de malaltia respiratòria greu d’origen inicialment desconegut, amb tres morts i un cas crític. Dos dels passatgers que han mort havien viatjat prèviament per Sud-amèrica abans d’embarcar, tot i que les mateixes fonts assenyalen que es desconeix el grau de contacte dels passatgers amb la fauna local durant aquest viatge o abans de pujar al creuer. El creuer, amb bandera dels Països Baixos, es troba actualment aturat a Cap Verd i, segons l’Agència de Salut Pública, s’han detectat cinc casos sospitosos amb símptomes respiratoris lleus o gastrointestinals.
L'hantavirus, una malaltia "potencialment mortal"
L'hantavirus és una malaltia viral aguda greu i potencialment mortal per als humans provocada pel virus Hanta. Es caracteritza per la transmissió pels rosegadors, a través de mossegades o contacte directe amb excrements contaminats, en espais tancats i amb poca ventilació.
Els símptomes: des de dolors musculars a dificultat per respirar
L'hantavirus afecta el sistema respiratori i provoca una caiguda de l'oxigen a la sang, amb símptomes típics d'un quadre viral com calfreds, febre i dolors musculars, a més de malestar general, mal de cap i nàusees. Pocs dies després, si no s'ha rebut un tractament idoni, apareix la dificultat per respirar, cau la pressió arterial i es tenen taquicàrdies.
El tractament: no hi ha antivirals efectius
Sovint, els contagiats d'hantavirus acaben a l'UCI perquè necessiten respiradors i màquines especials per oxigenar la sang. El virus és especialment perillós perquè no existeixen antivirals que funcionin i perquè els símptomes empitjoren ràpidament, per la qual cosa cal actuar de pressa. De fet, aproximadament el 40% de les persones que desenvolupen la malaltia als pulmons acaba morint.