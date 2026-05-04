Què és l'hantavirus, la malaltia que ha causat tres morts per un brot en un creuer a les Canàries

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) investiga un possible brot d'hantavirus en un creuer amb destinació les Canàries que ha deixat tres morts, una persona ingressada a l'UCI a Sud-àfrica i dos possibles contagiats més. En un comunicat, explica que treballa per coordinar els països de les persones afectades amb els responsables de l'embarcació, tot i que no ha transcendit on es troba el vaixell ni la nacionalitat dels morts i contagiats. Alhora, ha anunciat que emetrà un Avís de Brot de Malaltia tal com indica la normativa sanitària internacional.
La notícia ha posat al mapa la malaltia de l'hantavirus, un desconegut de la família dels virus respiratoris. En l'era post-Covid i amb la presència hegemònica del Rinovirus (refredat comú) i l'Influenza (grip A i B), aquest virus no ha gaudit de cobertura mediàtica tot i que és considerat agut i greu, i potencialment mortal.
L'hantavirus, una malaltia "potencialment mortal"
L'hantavirus és una malaltia viral aguda greu i potencialment mortal per als humans provocada pel virus Hanta. Es caracteritza per la transmissió pels rosegadors, a través de mossegades o contacte directe amb excrements contaminats, en espais tancats i amb poca ventilació.
Els símptomes: des de dolors musculars a dificultat per respirar
L'hantavirus afecta el sistema respiratori i provoca una caiguda de l'oxigen a la sang, amb símptomes típics d'un quadre viral com calfreds, febre i dolors musculars, a més de malestar general, mal de cap i nàusees. Pocs dies després, si no s'ha rebut un tractament idoni, apareix la dificultat per respirar, cau la pressió arterial i es tenen taquicàrdies.
El tractament: no hi ha antivirals efectius
Sovint, els contagiats d'hantavirus acaben a l'UCI perquè necessiten respiradors i màquines especials per oxigenar la sang. El virus és especialment perillós perquè no existeixen antivirals que funcionin i perquè els símptomes empitjoren ràpidament, per la qual cosa cal actuar de pressa. De fet, aproximadament el 40% de les persones que desenvolupen la malaltia als pulmons acaba morint.