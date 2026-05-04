Moren tres persones en un possible brot d'hantavirus en un creuer cap a les Canàries

Tres persones han mort, una altra està ingressada a l'UCI i altres són sospitoses d'estar contagiades en un presumpte brot d'hantavirus a bord d'un creuer que es dirigia a les Illes Canàries. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha obert una investigació i ha desplegat recursos de suport mentre que ja ha confirmat un cas d'infecció pel virus.
El creuer afectat va sortir del port argentí d'Ushuaia i es dirigia a Cap Verd, amb destinació final a les Canàries. Es tracta d'un creuer de luxe MV Hondius i l'OMS treballa per evacuar dos passatgers amb simptomatologia compatible, alhora que avalua el risc sanitari del vaixell i les necessitats de la resta de tripulants.
En un comunicat, l'OMS explica que treballa per coordinar els països de les persones afectades amb els responsables de l'embarcació, tot i que no ha transcendit on es troba el vaixell ni la nacionalitat dels morts i contagiats. Tanmateix, emetran un Avís de Brot de Malaltia tal com indica la normativa sanitària internacional.
Què és l'hantavirus?
L'hantavirus és una malaltia viral aguda greu i potencialment mortal per als humans provocada pel virus Hanta. Es transmet pels rosegadors a través de mossegades o contacte directe amb excrements contaminats, en espais tancats i amb poca ventilació.
Afecta el sistema respiratori i provoca una caiguda de l'oxigen a la sang, amb símptomes com calfreds, febre i dolors musculars, a més de malestar general, mal de cap, nàusees i dificultat per respirar. Sovint, els contagiats acaben a l'UCI perquè necessiten respiradors i màquines especials per oxigenar la sang.
El virus és especialment perillós perquè no existeixen antivirals que funcionin i perquè els símptomes empitjoren ràpidament, per la qual cosa cal actuar de pressa. Aproximadament el 40% de les persones que desenvolupen la malaltia als pulmons acaba morint.