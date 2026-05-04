Una família britànica ofereix uns 70.000 euros l'any per cuidar el gos i viure a la seva finca

Si estàs pensant a canviar de feina, o directament de vida, aquesta oferta pot semblar un somni. Una família del Regne Unit ha anunciat que busca una persona per fer-se càrrec del seu gos, amb allotjament inclós i un sou que s’acosta als 69.000 euros anuals. La feina consisteix, bàsicament, a cuidar i garantir el benestar de la mascota: la seva alimentació, els passejos diaris la seva rutina. L'horari base estipulat es de 9 hores a 18 hores, de diumenge a dijous, tot i que la família demana flexibilitat quan els amos estiguin a la casa.
A banda del sou, que equival a gairebé 6.000 euros mensuals, un dels grans atractius de la feina és que el candidat seleccionat viurà en una casa independent dins de la finca, i tindrà permès instal·lar-s’hi amb la parella i amb animals de companyia propis, en un entorn exclusiu i tranquil. La família, a través d’una agència, busca el perfil d'una persona “càlida, tranquil·la i fiable”, amb passió pels gossos i capacitat per treballar de manera autònoma i discreta. També es valora experiència prèvia en cura d’animals o en residències particulars.
Èxit viral i allau de candidatures
L’oferta ha estat tot un èxit a xarxes i tingut tanta repercussió que l'agència, després de rebre milers de candidatures, ja no n’accepta de noves. L'oportunitat de feina s’ha viralitzat i convertit així en una d’aquelles que triomfen a internet: sou elevat, allotjament inclòs i una única prioritat de cuidar un gos en una gran finca anglesa.