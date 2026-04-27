Aquests són els aliments «humans» aptes per a gossos, segons una veterinària

Les mascotes són, ja per a molts, un membre més de la família. Jeuen al sofà, venen de viatge, algunes dormen al mateix llit que els seus amos i, fins i tot, n'hi ha que s'alimenten del menjar que ingereixen. La realitat és que aquesta situació no té per què ser negativa, sempre que els aliments que se'ls hi facilitin a les mascotes siguin aptes per a elles.
La veterinària María Sanz (MariaVetican a xarxes) ha volgut aclarir quins aliments “humans” es poden donar amb seguretat als gossos i en quines condicions fer-ho. L’experta recorda que la base de la dieta ha de continuar sent un pinso equilibrat i adaptat a cada animal, però, tot i això, alguns aliments frescos poden complementar l’alimentació i aportar nutrients addicionals, sempre que es donin de manera puntual i controlada.
Quins aliments poden menjar?
Ous: es recomana un ou de gallina (o dos de guatlla) per cada 10 quilos de pes del gos, a la setmana. Els aporta proteïna, grasses saludables, vitamines i minerals, i poden ingerir-los crus o cuits.
Sardines i salmó: es poden afegir com a complement tres vegades per setmana. Són beneficioses en proteïna, vitamines, minerals i OMEGA3, sempre i que siguin baixes en sal i sense excessos d'oli.
Escopinyes i musclos: poden ingerir-ne puntualment, i els hi aporta proteïna, vitamines i minerals.
Potes de pollastre: aquest aliment és un cardioprotector natural que els aporta col·lagen, glucosamina, condrosina i calci, entre d'altres.
Carabassa: aquesta verdura és diürètica, detoxificant i antioxidant, i és alta en fibra.
Cogombres i bròcoli: verdura alta en aigua i baixa en calories, a banda de ser antioxidant i alta en vitamines i fibra.
Els aliments que cal evitar
Hi ha, però, aliments habituals que poden resultar tòxics. És el cas de la xocolata, el raïm, la ceba o l’all, que poden provocar problemes greus de salut, així com els aliments processats, fregits o amb un alt contingut de sal i sucre.
La clau, segons la veterinària, és l’equilibri. Els aliments “humans” poden formar part de la dieta, però mai han de substituir el pinso ni convertir-se en la base de l’alimentació. Amb una selecció adequada i moderació, es poden incorporar aquests productes sense problemes. Però conèixer què és segur i què no és essencial per evitar riscos innecessaris i garantir la salut del gos.