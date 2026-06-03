El factor que influeix més en el comportament de les mascotes, segons un veterinari

La manera de ser dels propietaris té una influència directa en el comportament de les seves mascotes. Així ho defensa el veterinari Carlos Gutiérrez, que assegura que els gats poden acabar reflectint emocions, rutines i actituds dels humans amb qui conviuen. Aquest fenomen, conegut com a "efecte mirall", explica per què alguns animals són més sociables, nerviosos o independents segons l'ambient que troben a casa.
L'expert relata que es va interessar per aquesta qüestió després d'observar el comportament del seu propi gat, ja que va detectar que, en moments d'estrès o preocupació personal, l'animal també es mostrava més inquiet, caminant constantment per casa i mantenint-se en alerta. Aquesta observació coincideix amb diverses investigacions científiques que han analitzat la relació entre la personalitat humana i la conducta felina.
Una de les investigadores que ha aprofundit en aquest camp és l'etòloga Lauren Finka, que ha estudiat com els trets psicològics dels propietaris poden influir en les respostes emocionals i socials dels gats amb qui conviuen. Segons els estudis analitzats, les persones amb tendència al nerviosisme, l'ansietat o la preocupació acostumen a conviure amb gats més porucs, esquius i sensibles a l'estrès. A més, aquests animals presenten amb més freqüència problemes associats a l'estrès crònic, com ara trastorns urinaris o excés de pes.
Els gats "absorbeixen" les emocions
Els investigadors consideren que els felins són especialment sensibles a les emocions que perceben en el seu entorn i que poden acabar adaptant el seu comportament als patrons que observen diàriament. Aquesta capacitat d'absorbir les tensions de l'ambient explica per què alguns gats desenvolupen conductes més insegures o dependents quan conviuen en entorns marcats per l'estrès o la inestabilitat emocional.
Per contra, les persones extravertides solen conviure amb gats més exploradors, actius i independents, que busquen estímuls de manera constant i que acostumen a mostrar una relació afectiva menys dependent dels seus cuidadors. Els experts apunten que això també té relació amb els hàbits quotidians, ja que les persones més obertes solen incentivar activitats, jocs i estímuls als seus animals, fet que contribueix a mantenir-los físicament i mentalment actius.
La salut també es veu afectada
La investigació també ha detectat diferències relacionades amb la salut dels animals. Els gats de persones més tranquil·les i empàtiques acostumen a mantenir un pes més saludable i presenten menys problemes associats a l'estrès, si els animals viuen en un entorn domèstic enriquit, amb espais per jugar, moure's i explorar, se'ls redueix la necessitat que l'animal busqui estímuls fora de casa i contribueix al seu benestar general.
Malgrat això, els investigadors recorden que aquests resultats tenen limitacions, ja que bona part de les dades provenen d'enquestes contestades pels mateixos propietaris. Així i tot, coincideixen que els gats són extremadament sensibles a l'ambient familiar i que el comportament de les persones amb qui conviuen és un dels factors que més condiciona el seu benestar quotidià.