Consells per viatjar amb les teves mascotes amb seguretat: «Això és crucial per a protegir-les»

L'estiu és sinònim de vacances i escapades, però també de desplaçaments amb gossos, gats i altres animals de companyia. Cada vegada més famílies opten per portar les seves mascotes de viatge, però fer-ho sense prendre les precaucions adequades pot posar en risc tant la seva salut com la seguretat de la resta d'ocupants del vehicle.
Abans de sortir de casa, és important planificar el trajecte i assegurar-se que l'animal viatjarà en les millors condicions possibles. A més de complir la normativa, uns quants hàbits senzills poden evitar ensurts, especialment durant els dies de més calor, com expliquen els veterinaris de Veterinària Zoo Habitat en un vídeo de TikTok.
Evita les hores de més calor
Planificar el desplaçament, respectar les pauses i garantir que la mascota viatja ben subjecta són tres gestos que poden marcar la diferència. Amb una mica de previsió, és possible gaudir de les vacances amb el teu animal de companyia de manera segura, còmoda i sense imprevistos. En aquest sentit, és molt important saber que les temperatures elevades poden ser especialment perilloses per als animals. Per aquest motiu, convé sortir a primera hora del matí o al vespre, quan la calor és menys intensa.
@veterinaria.zoohabitat
¿Te vas de viaje con tu mascota? Ten en cuenta esto: Sigue estos tips para un viaje seguro: ✅ Snacks recomendados por su veterinario 🦴 ✅ Sus juguetes favoritos para el camino 🧸 ✅ Carnet de vacunación y desparasitación al día 🩺 #veterinaria #24hrs #emergencia
♬ sonido original - Clínica veterinaria Zoo Habita
Fes parades cada dues hores
En els viatges llargs és recomanable aturar-se aproximadament cada dues hores perquè l'animal pugui caminar una mica, hidratar-se i fer les seves necessitats. Aquestes pauses també ajuden a reduir l'estrès i el mareig, especialment en animals poc acostumats a viatjar.
Porta tota la documentació
Abans de fer l'escapada amb la teva mascota, "no oblidis tenir actualitzat el seu esquema de vacunació", alerta el veterinari per evitar que l'animal agafi malalties fora de casa. Comprova que la mascota porta el microxip identificatiu i que tens la documentació veterinària al dia. Si el viatge és a l'estranger, informa't amb antelació dels requisits del país de destinació, ja que en molts casos és obligatori disposar del passaport europeu per a animals de companyia o de determinades vacunes.
No improvisis l'alimentació
És preferible mantenir la mateixa dieta durant les vacances per evitar problemes digestius. També és recomanable portar prou menjar per a tot el viatge i no donar grans àpats just abans de sortir si l'animal acostuma a marejar-se. "Pregunta-li al teu veterinari quins snacks pots dur", recomana el veterinari i afegeix que també és molt bona idea agafar "la seva joguina preferida per mantenir-lo actiu".