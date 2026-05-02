Els símptomes clau per portar la teva mascota al veterinari, segons una estudiant de veterinària

Els animals, encara, no poden parlar ni dir què els hi passa, però el seu cos sí que ens envia senyals, i ignorar-los pot sortir car. Així ho adverteix Laura Casquero, estudiant de veterinària i creadora de contingut, que ha publicat un seguit de vídeos explicant quins símptomes de les mascotes ens obliguen a actuar immediatament.
Casquero adverteix que les dificultats respiratòries "mai es pot deixar passar", i fa especial èmfasi en el cas dels gats, ja que "esbufeguen molt poc sovint". Per altra banda, l'estudiant de veterinària també avisa del perill que les mascotes tinguin les mucoses cianòtiques, és a dir d'un to blavenc; sigui la llengua o la geniva.
Pel que fa al sistema nerviós, recalca que s'ha d'estar alerta si la mascota perd el sentit d'orientació, es desmaia o es mostra estupefacte davant dels estímuls habituals. Casquero avisa que aquests efectes poden deure's a múltiples factors i recomana "portar sempre la mascota a urgències".
Problemes al sistema digestiu
L'estudiant veterinària avisa que el sistema digestiu dels animals és molt complex i que pot ser l'origen de molts dels problemes que puguin tenir. "El vòmit en projectil és ha d'alertar", explica, fent referència al vòmit que es produeix just després d'ingerir el menjar. Casquero incideix en la importància de portar la mascota a urgències si els excrements de l'animal tenen una "olor o color" inusual, o si observem que té la panxa "anormalment inflada".