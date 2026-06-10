Els diners que has de cotitzar per cobrar la pensió màxima de jubilació

Tot i que la majoria dels treballadors tenen la jubilació marcada al calendari en vermell com una data clau per començar a gaudir de la vida en llibertat, la realitat és que les expectatives no sempre es compleixen. El motiu principal és que l'abandonament del mercat laboral i l'entrada al grup dels pensionistes comporta sovint una davallada d'ingressos i un empitjorament del nivell de vida.
Si bé, hi ha jubilats que reben una pensió molt per sobre del sou mitjà a Catalunya. Són aquells que han cobrat un salari elevat durant molt temps i, per tant, han cotitzat més.
Concretament, la pensió màxima de jubilació a l'Estat el 2026 és de 3.359,60 euros bruts al mes en 14 pagues, que equival a 47.034,40 euros l'any. És un 43,74% més que el salari mitjà, que se situa en els 32.721 euros bruts anuals i, per tant, proporciona un alt poder adquisitiu.
Si bé, només entre un 3,5% i un 4,5% dels pensionistes ingressen el màxim. Els requisits no són gaire accessibles i impliquen haver tingut una vida laboral extensa i exitosa, sempre que s'entengui per èxit el cobrament d'un salari elevat.
Les condicions per rebre la pensió màxima de jubilació
Per cobrar la pensió màxima de jubilació a l'Estat cal complir dos requisits fonamentals. El primer és haver cotitzat durant 38 anys i tres mesos per a les persones que es vulguin jubilar amb 65 anys, o 36 anys i 6 mesos en cas de jubilar-se amb l'edat legal ordinària de 66 anys i 10 mesos. I, la segona, és haver cotitzat amb la base màxima durant els darrers 25 anys de vida laboral. Una base màxima que, el 2026, és de 5.101,20 euros.
La pensió mitjana de jubilació a Catalunya
La pensió de jubilació mitjana a Catalunya, però, està lluny dels 3.359,60 euros bruts al mes en 14 pagues. Segons les últimes dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions del mes de maig, és de 1.606,38 euros bruts mensuals en 14 pagues, amb un lleuger augment respecte a principis de 2026, quan es van revalorar un 4,4% amb el pas al nou any. Les primeres dades del 2026 ja consolidaven la tendència creixement sostingut de les jubilacions demorades mentre que baixa el número d’anticipades.
Així doncs, durant el 2025 es van registrar 375.324 noves altes de pensions de jubilació, de les quals menys del 30% van ser anticipades (27,9%), cosa que suposa 12,1 punts percentuals menys que el 2019, abans de les reformes posades en marxa, quan representaven el 40% de les noves jubilacions. El 72,1% dels nous jubilats van accedir amb edat ordinària.