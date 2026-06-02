Com calcular quants diners cobraràs amb la paga doble de la pensió de jubilació

La paga doble d'estiu arribarà aquest juny als comptes de milions de pensionistes. Enguany, aquesta paga extraordinària té un plus addicional perquè les pensions contributives s'han revaloritzat un 2,7% des de l'1 de gener de 2026. Però, exactament, quants diners es cobraran? El càlcul és molt més senzill del que sembla: en la majoria dels casos, la paga extra equival a una mensualitat completa de la pensió.
Això significa que els jubilats que cobren la pensió en 14 pagues rebran aquest mes de juny l'import habitual de la mensualitat més una segona paga del mateix import. És a dir, el que popularment es coneix com a paga doble.
El càlcul: multiplicar per dos la pensió mensual
Per saber quants diners s'ingressaran aquest juny, només cal multiplicar per dos la quantitat bruta que es cobra cada mes. Per exemple, si cobres una pensió de 900 euros al mes, rebràs aproximadament 1.800 euros bruts. Si en cobres 1.200, l'ingrés serà d'uns 2.400 euros bruts.
Es calcula que la pensió mitjana de jubilació enguany se situa en 1.552 euros mensuals. Si aquest és el teu cas, l'abonament total de la paga doble serà d'uns 3.104 euros bruts. D'altra banda, en el cas de la pensió màxima, fixada en 3.359,60 euros mensuals, l'ingrés arribarà a 6.719,20 euros bruts.
I què passa amb l'IRPF?
La xifra final que arribarà al compte pot ser lleugerament inferior en alguns casos perquè les pensions contributives estan subjectes a retenció de l'IRPF, igual que els salaris. Així l'import exacte dependrà de la situació personal de cada contribuent, dels seus ingressos anuals i del percentatge de retenció que tingui aplicat.
En general, la paga extraordinària també està subjecta a aquesta retenció. Això vol dir que, si cada mes ja se't descompta un determinat percentatge d'IRPF, la paga extra acostuma a tenir una retenció similar i l'import net que rebràs no serà exactament el doble del que ingresses habitualment.
D'altra banda, també cal tenir en compte que el dret a la paga doble d'estiu va de l'1 de desembre al 31 de març. Per això, si el pensionista ha començat a cobrar la pensió durant aquest període -per exemple, l'1 de març-, s'haurà de calcular la paga extra de manera proporcional al temps transcorregut. En el cas d'una persona que només hagi cotitzat com a pensionista durant tres dels sis mesos, s'abonarà aproximadament la meitat de l'import complet.