El secret dels jubilats més feliços: set hàbits nocturns que transformen la qualitat de vida

La jubilació acostuma a imaginar-se com un període de descans, però també pot convertir-se en una etapa plena de canvis i noves oportunitats. Però per a algunes persones, la jubilació pot suposar una caiguda del nivell de vida que, més que agradable, pot ser problemàtica.
Per aquest motiu, és un bon moment per redefinir rutines i evitar caure en un estat emocional d'estancament vital o inutilitat. Així ho defensa Farley Ledgerwood, especialista en desenvolupament personal i psicologia, al seu blog, en què subratlla que aquest temps pot ser clau per construir una vida més equilibrada.
Segons l’especialista, moltes persones jubilades que es declaren felices comparteixen certes pràctiques quotidianes que els ajuden a mantenir-se actives i amb propòsit. Entre aquestes, destaquen especialment algunes rutines nocturnes que contribueixen a tancar el dia amb calma i sentit.
Estimular la creativitat
Dedicar temps a una afició abans de dormir com pintar, cuidar plantes, tocar música, cuinar o llegir permet estimular la creativitat sense pressions i aporta una sensació de realització personal i productivitat que satisfà en un moment de la vida en què el temps lliure pot dur a quedar-se a casa sense fer res i a enfonsar-se en emocions negatives.
Ritual de reflexió
També és habitual reservar uns minuts abans de dormir per reflexionar sobre el dia, valorar els petits moments positius i aprendre de les experiències viscudes per evitar caigudes en estats depressius o d'ansietat mantinguda en el temps, que poden induir a rutines perjudicials per al nostre cos i salut mental.
Fer estiraments abans de dormir
Un altre pilar fonamental és el moviment. No calen esforços intensos: caminar o fer exercicis suaus durant el dia ja és suficient per mantenir el cos actiu i millorar l’estat d’ànim. Les caminades de trenta minuts són ideals per mobilitzar-se quan es té tant temps lliure i, a més, permeten arribar a la nit amb una sensació de satisfacció i cansament que promouen un estil de vida equilibrat i saludable.
Cuidar les relacions
A això s’hi suma la importància de cuidar les relacions personals. Mantenir el contacte amb familiars i amistats, sigui amb trucades, trobades o videoconferències, reforça els vincles i aporta suport emocional, sobretot en aquesta etapa de la vida, en què el treball deixa de ser el centre de la teva vida mentre que continua ocupant la major part del temps de la vida dels altres.
Aprendre a estar soles
Al mateix temps, saber gaudir de la solitud també és clau: moments de tranquil·litat, lectura o música poden esdevenir espais de creixement interior, sobretot quan arriba la nit, un moment en què estar a soles pot ser més dur. La solitud no ha de ser una sensació dolenta, sinó que es pot reconvertir i adaptar al benestar propi.
Alimentació saludable
L’alimentació conscient és un altre hàbit compartit. Prendre’s el temps per menjar amb calma i gaudir dels aliments no només millora la digestió a la nit, sinó que també contribueix a una relació més saludable amb el cos. Seguir una dieta equilibrada i variada permet conservar l'energia i l'estabilitat emocional i, a més, permet que el cos treballi millor durant la nit i evita problemes de salut freqüents en aquesta etapa vital.
Una bona rutina de son
El descans té un paper essencial: establir rutines de son i garantir un entorn adequat ajuda a recuperar energia i mantenir l’equilibri físic i mental. Per això, és molt recomanable anar a dormir sempre a una hora concreta i alçar-se també a una hora determinada, d'aquesta manera, el cos s'acostuma a un horari de descans i son regular.