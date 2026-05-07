L’error més comú a la primavera que pot matar les plantes: així les has de regar

La primavera també és una de les èpoques més delicades per a moltes plantes, especialment per als exemplars d’interior o per aquells que han passat l’hivern en repòs. Tot i que aquesta temporada acostuma a associar-se amb el creixement i la floració, mantenir les plantes sanes no sempre és senzill i moltes no aconsegueixen superar els primers mesos de calor si no reben les cures adequades.
Els canvis bruscos de temperatura, l’augment de les hores de sol i l’aparició de plagues poden afectar-ne el desenvolupament en qüestió de dies. Per això, els experts recomanen adaptar les rutines de manteniment a les noves condicions no sempre és fàcil i sovint es cometen errades habituals.
És millor regar més a la primavera?
Amb l'arribada de la primavera, arriba també el bon temps: augmenta la calor i plou menys. Per aquest motiu, és habitual pensar que les plantes necessiten més cura, sobretot amb l'aigua que reben, i tendim a pensar que cal regar molt més. Tot i això, els experts adverteixen que incrementar el reg de cop pot ser perjudicial.
Un excés d’aigua pot provocar acumulacions d’humitat i afavorir l’aparició de fongs o floridura. Per això, recomanen augmentar el reg de manera progressiva i comprovar abans que la terra estigui seca. Cal tenir en compte, però, que cada espècie té necessitats diferents i que algunes requereixen mantenir el substrat humit gairebé de manera constant.
Els senyals d'un reg excessiu
De la mateixa manera, hi ha diversos senyals que poden indicar un reg excessiu i que cal tenir en compte si comencen a afectar les teves plantes, tant d'interior com d'exterior.
- Fulles grogues: si les fulles es tornen grogues i cauen significa que, l'excés d'aigua satura el sòl. Els espais d’aire del terra s’omplen i les arrels deixen de rebre oxigen. Això crea una situació d’hipòxia radicular (falta d’oxigen), que fa que les arrels no puguin absorbir nutrients que permeten produir clorofil·la i, en aquest punt, les fulles es tornen grogues.
- Tiges toves i fosques: quan la planta rep massa aigua el sòl es queda sense oxigen i les arrels i la base de la tija es debiliten, cosa que impedeix el seu funcionament normal. Aquest ambient afavoreix la proliferació de fongs i bacteris que descomponen els teixits, provocant que la tija es torni tova i fosca per la podridura.
En aquests casos, els especialistes aconsellen reduir immediatament el reg i, si hi ha parts podrides, trasplantar la planta i retirar les zones afectades. A més, també s'ha de tenir en compte un altre error freqüent: regar les plantes durant les hores centrals del dia. Segons diversos experts en jardineria, el moment més adequat és al matí, ja que així les fulles tenen temps d’assecar-se abans que arribi la nit.
Això ajuda a evitar la proliferació d’insectes i malalties associades a l’excés d’humitat. Si no és possible regar al matí, la segona millor opció és fer-ho al vespre. Els professionals desaconsellen especialment el reg al migdia perquè la calor intensa accelera l’evaporació de l’aigua i els canvis bruscos de temperatura poden generar estrès tèrmic tant a les arrels com a les fulles.