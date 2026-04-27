El «truc del clau» perquè les plantes creixin més i millor durant la primavera

En plena temporada de floració, quan els insectes tornen a estar especialment actius i les plantes creixen amb fervor, molts busquen maneres d'ajudar-les perquè ho facin amb força. A més de seguir el ritual anual de trasplantar les flors que ho necessiten i afegir fertilitzant a la terra, algunes plantes requereixen cures addicionals.
Després de l'hivern, algunes plantes d'interior poden necessitar minerals específics per continuar creixent i florint. Per això, hi ha un truc avalat per jardiners que pot ajudar a mantenir saludables les plantes en testos.
Tot i que a primera vista pugui semblar un consell inusual, diversos jardiners han confirmat que enterrar un clau rovellat al substrat d'una planta pot ajudar a corregir deficiències nutricionals. El ferro procedent d'un clau rovellat no és un dels principals nutrients essencials, com ara el potassi, el fòsfor o el nitrogen, però és un micronutrient essencial per a processos com la fotosíntesi.
Com funciona el truc del clau per a les plantes?
Hi ha dues maneres principals d'usar claus a les plantes. La primera consisteix a enterrar 9 o 10 claus al perímetre d'un test, amb la part més rovellada clavada a la terra, d'acord amb informació divulgada al bloc especialitzat en ecologia EcoInventos. Amb cada reg, es dissoldrà l'òxid del clau i aportarà ferro a la planta.
El segon mètode és fer un “te” de claus rovellats. Per això, s'omple un recipient amb aigua i se submergeixen diversos claus rovellats durant aproximadament una setmana. Quan l'aigua estigui marró a causa de l'òxid, es pot utilitzar per regar la planta amb normalitat.
Els claus rovellats alliberen ferro de manera gradual i controlada en reaccionar amb la humitat i l'oxigen del substrat. Aquesta reacció crea uns ions que les plantes usen per sintetitzar clorofil·la i enzims, però no substitueix els fertilitzants complets NPK (nitrogen, fòsfor i potassi).
Un mètode polèmic
Tot i que hi ha un cert debat a les xarxes socials sobre l'eficàcia d'aquest mètode, ha estat recolzat tant per jardiners com per portals especialitzats a la llar i jardineria, com ara Hogarmania. Així i tot, cada planta requereix cures específiques, per la qual cosa s'han de revisar les necessitats particulars de cadascuna per comprovar si realment requereix ferro addicional.
L'equip d'EcoInvents ressalta que, malgrat que la deficiència de ferro no és comú, en llocs amb terra massa alcalina o amb excés de calç, com passa en zones d'aigua dura, es pot provocar aquesta deficiència. Encara que es pot fer servir fertilitzant de ferro, aquesta opció pot resultar cara.