El truc de l'ampolla al vàter: estalvia aigua i diners quan estiris la cadena

L'estalvi d'energia i d'aigua escala cada vegada més posicions a la llista de prioritats dels catalans. Amb primaveres i estius calorosos que exigeixen un consum més gran dels dos recursos i amb el canvi climàtic, molts busquen una manera de reduir el consum i estalviar amb les factures. En aquest sentit, incorporar alternatives sostenibles a la vida quotidiana és més senzill del que pot semblar.
Per exemple, a les xarxes socials, s'ha fet viral un truc amb una ampolla d'aigua que pot oferir una alternativa a la compra d'un vàter nou de baix consum. Consisteix a col·locar una ampolla d'aigua plena dins de la cisterna. En ocupar espai, el tanc s'omple amb menys aigua de l'habitual abans que el flotador tanqui el pas, cosa que redueix la quantitat d'aigua utilitzada en cada descàrrega.
Primer, s'omple una ampolla de plàstic i es tanca completament per evitar fuites i assegurar que no suri dins de la cisterna. Després, es col·loca en un lateral, allunyada del mecanisme de descàrrega i el flotador per evitar que alteri el bon funcionament del vàter.
Els casos en què el truc de l'ampolla no funciona
No obstant això, cal apuntar que alguns inodors estan dissenyats per funcionar amb una quantitat específica d'aigua a cada descàrrega, per la qual cosa incorporar una ampolla d'aigua a la cisterna pot alterar-ne el funcionament. A més, alguns models ja estan dissenyats per al baix consum, per tant, aquest truc no serà necessari.
Més consells per estalviar aigua amb l'ús del vàter
Entre els consells compartits per l'organització especialitzada en la sostenibilitat, Fundació Aquae, el sistema de descàrrega és una de les maneres principals d'evitar desaprofitament. Per als vàters amb doble descàrrega, utilitzar només un dels polsadors redueix l'aigua usada a tres litres en lloc dels sis que s'allibera en prémer tots dos, d'acord amb l'organització.
En el cas dels vàters de "descàrrega interrompible", això també pot suposar un estalvi. El botó únic es pot pressionar dues vegades per frenar el flux d'aigua, cosa que permet que el consum d'aigua sigui una decisió personal.
Un altre consell de l'organització és evitar abocar-hi residus com mocadors o bastonets al vàter per no augmentar innecessàriament la despesa d'aigua. A més, suggereixen evitar estirar la cadena quan només s'hagi rebutjat un tros de paper higiènic.