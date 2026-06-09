Calcula la prestació d'atur que et correspon amb aquest simulador

Juny és un mes convuls de cara a Hisenda, ja que és la recta final per presentar la declaració de la renda. Aquest, però, no és l'únic tràmit que alguna part de la població ha de fer en relació amb l'administració espanyola. En cas d'haver-te quedat sense feina es pot sol·licitar la prestació corresponent a l'atur. Ara bé, quina és la prestació que correspon en cada cas?
El Ministeri del Treball i l'Economia Social del govern espanyol ha habilitat un apartat dins el seu web per calcular les prestacions d'atur que corresponen a cada ciutadà registrat a la seguretat social. És a dir, és un simulador per adequar la situació econòmica de cadascú i determinar quins ajuts -en funció de la cotització- pertoquen a cada ciutadà espanyol. Un cop s'entra al simulador apareixen dues preguntes. En primer lloc, si s'ha acabat el contracte laboral vigent i es vol calcular el subsidi que pertoca. I, en segon, si s'ha esgotat la prestació de l'atur i es vol saber a quin subsidi es pot accedir.
En cas de seleccionar la primera opció, cal introduir quina ha estat la data en què ha expirat el darrer contracte laboral. Aquí és important tenir en compte si hi ha dies de vacances que encara no s'han gastat, la relació laboral anterior es manté fins que ha finalitzat aquest període. A més, aquesta aplicació, a banda de calcular de quines prestacions d'atur es té accés, també permet calcular quant de temps es pot aprofitar aquestes quanties de l'atur.
Errors en la declaració de la renda
L'Agència Tributària ha enviat la primera onada de notificacions als ciutadans amb qui ha detectat "discrepàncies" entre els ingressos i les despeses declarades i els seus registres. En la majoria de casos, la discrepància és real i es pot corregir seguint les indicacions que inclou la mateixa carta. En altres, però, l'error està als registres de l'Agència Tributària. En aquest supòsit, cal reunir tota la documentació disponible i presentar al·legacions. Normalment, el termini és de 10 o 15 dies hàbils des de la recepció de la carta.
Si no es tracta d'un error, és probable que l'Agència Tributària t'hagi enviat una proposta amb el nou càlcul de la declaració de la renda. Si estàs conforme, pots pagar la diferència per accedir a una reducció del 30% sobre la possible sanció, o pots no presentar al·legacions i deixar passar el termini perquè se't cobri la diferència.