Milers de pensionistes poden reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda: els requisits que cal complir

Un error en la cotització de l'IRPF abans de l'entrada en vigor de l'actual sistema de Seguretat Social va fer que milers de treballadors paguessin més impostos del que corresponia. Ara, després de mig segle, els afectats poden reclamar la devolució de l'import, que oscil·la entre els 2.000 i els 4.000 euros en la majoria de casos.
Els afectats són persones que van treballar entre el 1967 i el 1978. Se'ls va cobrar IRPF sobre imports que haurien d'haver quedat exempts de tributació, en un error que es va arrossegar durant 11 anys. Ara, diverses sentències ho han reconegut i han obert la porta a reclamacions.
Poden reclamar tots els pensionistes que treballessin a l'Estat entre el 1967 i el 1978, tot i que només els que paguessin més IRPF del compte rebran la compensació. De totes maneres, es recomana presentar la reclamació a Hisenda i només cal acreditar aquests anys de trajectòria laboral.
Com reclamar a Hisenda
Concretament, cal presentar una sol·licitud de rectificació de l'IRPF i adjuntar la documentació que acrediti que es va treballar a l'estat en el període esmentat, alhora que cal presentar l'informe de vida laboral i altres formularis indicats. El més important, però, és al·legar que les cotitzacions en qüestió havien de quedar exemptes.
Els millors consells per gaudir al màxim de la jubilació
La jubilació suposa per a moltes persones l'arribada d'una etapa de llibertat i tranquil·litat. Això es pot interpretar com un moment en què les responsabilitats desapareixen i, per tant, les rutines diàries, així com la planificació. Però la realitat va molt més enllà i, de fet, és tot el contrari.
Per a algunes persones, la jubilació pot suposar una caiguda del nivell de vida que, més que agradable, pot ser problemàtica. Segons explica Silvia Munné, especialista en coaching per a persones grans, aquesta etapa pot convertir-se en un període ple i satisfactori si es prepara amb temps i amb una certa planificació.
Algunes claus per viure millor la jubilació
Diversos estudis sobre envelliment actiu destaquen que mantenir-se físicament i mentalment actiu després de la jubilació pot tenir un impacte positiu en la salut. L’activitat no ha de ser intensa, sinó regular i adaptada a les capacitats de cada persona. Per aquest motiu, l'experta recomana seguir aquests quatre consells:
- Autoconeixement. Dedicar temps a identificar interessos, aficions o projectes que han quedat pendents pot ajudar a fixar nous objectius per a aquesta etapa en què es té més temps lliure per fer allò que sempre s'ha volgut fer i no s'ha pogut per manca de temps.
- Hàbits saludables. Seguir una dieta equilibrada i variada, practicar exercici adaptat a l'edat i mantenir rutines diàries contribueix a conservar l'energia i l'estabilitat emocional.
- Vida social activa. Cuidar les relacions familiars i d'amistat, així com participar en entitats o activitats col·lectives, és important per evitar l'aïllament. Aquesta etapa pot ser molt solitària i, per aquest motiu, estar envoltat de gent amb què compartir temps i bons moments és molt important.
- Continuar aprenent. Fer cursos, assistir a tallers, participar en projectes creatius o implicar-se en voluntariat són maneres de mantenir-se actiu i motivat.