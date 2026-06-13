Hisenda no t'avisarà: aquest error et pot costar més de 100 euros

Fer la declaració de la renda sempre és un dels moments més tensos de l'any, ja que és el moment de determinar si Hisenda t'ha de retornar diners o si, per contra, caldrà pagar. En aquest procés hi ha molts elements a tenir en compte, i cometre alguns errors pot arribar a costar-te centenars d'euros. A més, Hisenda no t'avisarà si els estàs cometent o no, motiu pel qual s'ha d'estar ben mentalitzat per presentar-la. I, com més malament ho facis, més elevada serà la sanció.
L'Agència Tributària et pot sancionar si tens algun error o dada incompleta en la teva declaració de la renda, per això, és molt recomanable revisar diverses vegades la informació que s'introdueix en l'esborrany abans de confirmar-lo i enviar la teva declaració, ja que et poden arribar a multar per fer-la malament. Només pel fet de posar malament una d'aquestes dades ja se't pot penalitzar. I, en cas d'haver fet un canvi i no haver-lo especificat, es pot considerar frau fiscal, la qual cosa ascendeix a 100 euros de multa, com a mínim.
Un altre dels errors més comuns és tenir alguna deducció errònia. En aquest cas, si Hisenda considera que l'errada és greu, la multa serà del 15% de la quantitat que rebis. També cal tenir en compte que les informacions falses es poden arribar a sancionar amb 300 euros i, en cas d'haver presentat directament documentació falsa perquè la declaració et surti a retornar, la sanció pot ser retirar-te el 100% d'aquesta quantitat. En cas que la declaració l'hagi fet un gestor, la responsabilitat final també recau en el contribuent, motiu pel qual és necessari estar a sobre de tot el procés.
Les cartes d'Hisenda
Si aquest mes de juny reps una carta del Ministeri d'Hisenda, és molt probable que sigui perquè ha comès algun error a la declaració de la renda del 2025. L'Agència Tributària ha enviat la primera onada de notificacions als ciutadans amb qui ha detectat "discrepàncies" entre els ingressos i les despeses declarades i els seus registres.
En la majoria de casos, la discrepància és real i es pot corregir seguint les indicacions que inclou la mateixa carta. En altres, però, l'error està als registres de l'Agència Tributària. En aquest supòsit, cal reunir tota la documentació disponible i presentar al·legacions. Normalment, el termini és de 10 o 15 dies hàbils des de la recepció de la carta.
Si no es tracta d'un error, és probable que l'Agència Tributària t'hagi enviat una proposta amb el nou càlcul de la declaració de la renda. Si estàs conforme, pots pagar la diferència per accedir a una reducció del 30% sobre la possible sanció, o pots no presentar al·legacions i deixar passar el termini perquè se't cobri la diferència.