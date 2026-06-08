Primera onada de cartes d'Hisenda per errors a la declaració de la renda: què fer si en reps una

Si aquest mes de juny reps una carta del Ministeri d'Hisenda, és molt probable que sigui perquè ha comès algun error a la declaració de la renda del 2025. L'Agència Tributària ha enviat la primera onada de notificacions als ciutadans amb qui ha detectat "discrepàncies" entre els ingressos i les despeses declarades i els seus registres.
En la majoria de casos, la discrepància és real i es pot corregir seguint les indicacions que inclou la mateixa carta. En altres, però, l'error està als registres de l'Agència Tributària. En aquest supòsit, cal reunir tota la documentació disponible i presentar al·legacions. Normalment, el termini és de 10 o 15 dies hàbils des de la recepció de la carta.
Si no es tracta d'un error, és probable que l'Agència Tributària t'hagi enviat una proposta amb el nou càlcul de la declaració de la renda. Si estàs conforme, pots pagar la diferència per accedir a una reducció del 30% sobre la possible sanció, o pots no presentar al·legacions i deixar passar el termini perquè se't cobri la diferència.
Els detalls que has de saber abans d'enviar la declaració de la renda
En primer lloc, abans de presentar la declaració de la renda cal revisar les dades de l'esborrany, ja que és comú que algunes estiguin mal introduïdes, especialment quan hi ha més d'un pagador. Cada empresa agafa com a referència per a la retenció de l'IRPF els ingressos que expedeix ella mateixa, sense tenir en compte els altres.
El que acostuma a passar és que alguns pagadors fan una retenció inferior, però la suma de tots els pagadors supera el tram corresponent, la qual cosa comporta que s'aporti menys IRPF durant l'any i que la regularització que es fa amb la declaració de la renda sigui negativa. Això, doncs, de cara l'esborrany, produeix que la suma de les retencions acumulades sigui inferior a l'hora de pagar, cosa que repercuteix en la renda.
A més, cal revisar al peu de la lletra els esborranys de la declaració de la renda, ja que és probable que inclogui alguna altra dada errònia, generalment amb el salari. En cas que la teva empresa no hagi actualitzat les dades a temps, Hisenda l'elaborarà amb les que ja té a la base de dades, cosa que pot afectar negativament a la declaració. De fet, més de la meitat dels esborranys contenen errors -involuntaris- que afavoreixen Hisenda.
Cal posar els Bizums a la declaració de la renda?
Amb l'era digital, un dels mètodes més populars de pagament amb el telèfon mòbil és el Bizum. Aquesta aplicació serveix per a transaccions entre amics, però cada vegada s'utilitza més, també, en l'àmbit comercial. El desembre de 2025 l’Agència Tributària va fer saber que intensificaria el control sobre aquestes operacions, un anunci que va generar preocupació entre molts usuaris. Ara bé, caldrà incloure aquests moviments a la declaració de la renda? La resposta general és que no, però això dependrà de l’origen dels diners rebuts.
En el cas de particulars, no cal declarar els Bizums que es fan entre amics o familiars per cobrir despeses compartides, com àpats o activitats socials. Aquestes transaccions només s’han d’incloure al document si representen un guany patrimonial o si estan vinculats a una activitat econòmica. Seria el cas, per exemple, d'un bar o una botiga que admet pagaments amb Bizum.
Amb l’entrada en vigor del reial decret 253/2025 l’1 de gener de 2026, els bancs han de comunicar mensualment a l’Agència Tributària tots els cobraments que empreses i professionals reben per qualsevol via, inclòs Bizum. No hi ha una quantitat mínima ni un nombre concret de transferències que obligui a declarar aquests moviments, a diferència del que passa amb els pagaments en efectiu.
Els ingressos procedents del lloguer també s’han de declarar si es cobren per Bizum, ja que es consideren rendiments del capital immobiliari. En canvi, ajudes puntuals entre familiars, com les que poden fer uns pares als fills per pagar el lloguer, no tributen a l’IRPF si són una petita quantitat, tot i que, segons com, podrien ser considerades donacions.