La Seguretat Social alerta que alguns jubilats podrien estar cobrant menys pensió de la que els correspon

Els jubilats que van treballar abans del 1999 han de revisar si la pensió que cobren reflecteix correctament tota la seva trajectòria laboral, segons ha recomanat la Seguretat Social. No es tracta d'una revalorització automàtica ni d'un increment generalitzat de les pensions, sinó de comprovar que s'han tingut en compte correctament les bases de cotització, els períodes treballats i les possibles incidències que poden influir en el càlcul de la prestació.
Actualment, els pensionistes poden consultar l'informe de bases de cotització, un document que recull els períodes d'alta laboral i les cotitzacions registrades al llarg de la seva carrera professional. Aquesta informació és clau per detectar possibles errors o omissions que podrien repercutir en l'import final de la jubilació.
La recomanació s'adreça especialment a les persones que van treballar abans del 1999, ja que sovint acumulen trajectòries laborals complexes, amb empreses que han desaparegut, canvis de règim laboral o períodes antics amb registres incomplets. Tot i que alguns d'aquests anys poden quedar fora del període que es té en compte per calcular la pensió, sí que poden ser rellevants per acreditar anys cotitzats o determinar els percentatges aplicables.
Detectar errors
En cas que es detecti alguna incidència, com ara períodes treballats que no consten o bases de cotització incorrectes, els afectats poden demanar una rectificació aportant documentació acreditativa, com nòmines, contractes laborals o certificats d'empresa. També és important comprovar les anomenades llacunes de cotització, és a dir, els períodes en què no es va cotitzar. Si aquestes absències no s'integren correctament en el càlcul, poden reduir la base reguladora i, en conseqüència, l'import de la pensió.
Treballar abans del 1999 no garanteix cobrar més
La Seguretat Social recorda que haver treballat abans del 1999 no dona dret automàticament a una pensió més elevada. El que sí que permet és verificar que la prestació s'ha calculat correctament i que totes les dades laborals estan ben registrades.
Per això, els experts recomanen que les persones jubilades amb carreres professionals llargues o antigues revisin la seva documentació. Si tot és correcte, la pensió no canviarà, però si hi ha errors en les cotitzacions o en els períodes reconeguts, una revisió podria comportar una actualització de la quantia que perceben.