Arriba la paga doble per als jubilats: quants diners són i quan es cobraran

La paga extra d'estiu de les pensions contributives arribarà als comptes de prop de 10 milions de pensionistes a l'estat espanyol abans que acabi el mes de juny. Enguany la paga extraordinària d'estiu té un plus addicional i és que les pensions contributives s'han revaloritzat un 2,7% des de l'1 de gener de 2026, cosa que significa que la paga extra també incorporarà aquest augment. L'extra equival a una mensualitat completa i, per a qui cobra la pensió mitjana de jubilació, això significa aproximadament una xifra de 1.552 euros.
Al juny de 2026, per tant, molts pensionistes veuran al compte corrent un ingrés superior a l'habitual equivalent a la suma de la mensualitat ordinària de juny més la paga extraordinària d'estiu. L'ingrés arriba just abans de l'inici de la temporada estival i, encara que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) té previst de realitzar la transferència oficial a les entitats bancàries entre l'1 i el 3 de juliol de 2026, la pràctica habitual del sector fa que la majoria de jubilats vegi els diners al seu compte entre el 22 i el 25 de juny, en funció del banc.
La paga extraordinària d'estiu correspon als beneficiaris de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social que tinguin reconegudes 14 pagues anuals. Això inclou, amb caràcter general, les pensions de jubilació, les d'incapacitat permanent en la majoria de modalitats i les de viduïtat, orfandat i en favor de familiars. En el cas de les pensions derivades d'accident de treball o malaltia professional configurades en 12 pagues, tot i que l'import anual és el mateix, no reben un ingrés addicional al juny.
Quant cobraré?
La quantia de la paga extra equival a una mensualitat completa de la pensió ordinària de cada beneficiari. Per tant, no és un import fix igual per a tothom, sinó que depèn de la pensió que tingui reconeguda cada persona. Allò que sí que és comú és que enguany incorpora la revaloració del 2,7% aprovada pel Govern per a 2026, vinculada a la inflació.
Així, per a una pensió mitjana de jubilació de 1.552 euros al mes l'any 2026, la quantitat en concepte de paga extra és la mateixa. Pel que fa a les pensions màximes de 3.359,60 euros al mes, fixades pel Reial decret 39/2026, la paga extra també se situa en una quantitat equivalent. Finalment, en el cas de la pensió mínima de jubilació, els 12.441,80 euros anuals equivalen a uns 888 euros al mes i a una extra pel mateix import.
Cinc anys seguits de pujada
La revaloració del 2,7% en 2026 significa cinc anys consecutius d'actualització de les pensions en relació a l'IPC, un mecanisme establert per la Llei 21/2021 per tal de garantir el poder adquisitiu dels pensionistes. En aquesta línia, les pensions mínimes han apujat aquest any més del 7%. El conjunt de la mesura beneficia 9,4 milions de persones a l'Estat, que reben més de 10,4 milions de pensions contributives.
Les pensions cobreixen una part de les necessitats, però no sempre són suficients per mantenir el nivell de vida desitjat. Així, més enllà de l'alleujament per a les despeses d'estiu, la paga extra pot ser una oportunitat per a aquelles persones que vulguin estalviar o destinar una part dels diners a invertir en productes com ara plans de pensions o fons d'inversió.