La ciutat més feliç del món, segons el Happy City Index 2026

Barcelona és la ciutat de l'estat més ben posicionada al Happy City Index 2026, l'estudi internacional que avalua la qualitat de vida, la governança, la salut, la sostenibilitat, la mobilitat i el benestar dels ciutadans. La capital catalana ocupa la 12a posició mundial, entrant de ple al selecte grup de les cinquanta ciutats amb millor qualitat de vida del planeta.
L'informe, elaborat per 466 investigadors de tot el món, ha analitzat més de 3.400 ciutats i n'ha seleccionat 251 per a la classificació final. Els resultats es van presentar oficialment al Parlament britànic, a Londres.
Segons el Happy City Index 2026, aquest és el top 15 mundial:
- 1. Copenhagen (Dinamarca)
- 2. Helsinki (Finlàndia)
- 3. Geneva (Suïssa)
- 4. Uppsala (Suècia)
- 5. Tokyo (Japó)
- 6. Trondheim (Noruega)
- 7. Bern (Suïssa)
- 8. Malmö (Suècia)
- 9. Munich (Alemanya)
- 10. Aarhus (Dinamarca)
- 11. Zurich (Suïssa)
- 12. Barcelona
- 13. Espoo (Finlàndia)
- 14. Oslo (Noruega)
- 15. The Hague (Països Baixos)
Les altres ciutats de l'Estat que apareixen al rànquing
Barcelona, però, no és l'única ciutat de l'estat que apareix a la llista. També hi figuren:
- Zaragoza (64a)
- Bilbao (76a)
- Valencia (88a)
- Palma (147a)
- Las Palmas de Gran Canaria (149a)
- Córdoba (190a)
Madrid queda fora de la classificació
Una de les dades més sorprenents de l'edició d'enguany és l'absència de la ciutat de Madrid, que no figura entre les 250 ciutats seleccionades. L'informe insisteix que l'objectiu no és determinar quina és la millor ciutat del món, sinó identificar aquells municipis que aconsegueixen equilibrar benestar ciutadà, sostenibilitat, governança, salut, economia i mobilitat.