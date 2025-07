Ni Platja d'Aro ni l'Escala: el bonic poble de la Costa Brava que molts no coneixen i que enamora tothom

La Costa Brava és una regió especialment rica en paisatges i pobles pesquers de pel·lícula. La seva popularitat incrementa estiu rere estiu i cada vegada atrau més turistes que busquen viure l'experiència en primera persona, davant les queixes dels veïns de tota la vida que veuen com els seus carrers i serveis queden omplerts de gent. En els moments de més concentració turística, és difícil trobar indrets més tranquils a la costa, però encara en queden.

Un és Tamariu, que està integrat al municipi de Palafrugell, al Baix Empordà. Destaca per mantenir l'essència dels pobles pesquers de tota la vida, amb platges i cales amb aigües cristal·lines i un camí de ronda amb paisatges de postal. No està gaire explotat per la indústria turística i, de fet, no hi ha gaires restaurants, hotels o locals d'oci nocturn.

També destaca per tenir una història rica. La denominació de Tamariu prové de l'arbre amb el mateix nom, que creix de manera abundant a la zona i que ha esdevingut un símbol del poble. El poble no va néixer com a tal fins que les primeres famílies de pescadors s'hi van desplaçar el segle XIX, tot i que hi ha documents històrics que ja en parlen des del 1039.

El gran atractiu, com la resta de pobles de la zona, són les precioses platges amb què desemboca al mar Mediterrani. L'orientació del poble i les característiques del fons marí fan que l'aigua sigui molt clara, ideal per a practicar submarinisme i tota mena d'activitats contemplatives.

Aquesta aigua, neta, clara, que t'envolta i et dóna pau. #Tamariu Na nit colla bonica pic.twitter.com/un5hh75pdX — Aurora (@Aurorapamina) June 6, 2025

En aquest sentit, la més famosa és la Platja Gran, una cala recollida que es caracteritza per una forma de mitja lluna i que acumula la majoria de banyistes. Altres cales igual de maques i amb menys afluència de gent són la Cala Pedrosa o la cala d'Aigua Xelida.

D'altra banda, Tamariu també ofereix un camí de ronda que recorre la costa de penya-segats entre Tamariu i la Cala Pedrosa. Aquest camí, senzill de 20 minuts, travessa diverses cales molt petites i permet parar-se a la que faci més el pes als senderistes. Si bé, la majoria de persones opten per arribar fins al final i quedar-se a la Cala Pedrosa.