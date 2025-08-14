Cala Taballera: la platja paradisíaca de la Costa Brava amb aigua turquesa i poc massificada

Hi ha gent que amb un record en tenen per tota una vida. D'altres, amb una cala a la Costa Brava també farien prou. La Cala Taballera n'és el resultat: un record de per vida fet d'aigua cristal·lina i poca gent al bell mig del parc natural del Cap de Creus. Enmig de la massificació del litoral català, on cal suar sang per trobar un lloc prop de les onades i amb espai vital al voltant de la tovallola, aquesta cala és de les menys freqüentades del Cap de Creus. Feta de pedres i grava, el mar s'enfonsa fins a molt endins de la cala, a cinc quilòmetres del Port de la Selva.
Què fa diferent la Cala Taballera?
Les aigües cristal·lines i la poca concurrència que té durant l'estiu són els dos elements més singulars de la Cala Taballera. A banda, el fet d'estar al parc natural del Cap de Creus fa que sigui un paratge farcit d'espècies de peixos, pops i algues marines. A més, és la zona on més fondegen les barques, que s'aprofiten de la forma de la platja: a diferència d'altres paratges del Cap de Creus, la fondària i el fet que la sorra estigui molt endarrere faciliten poder tirar l'àncora a pocs metres de la platja.
Com es pot arribar a Cala Taballera?
Precisament, la millor via per arribar a la Cala Taballera és el mar. L'accés en cotxe està prohibit, com a bona part del parc natural del Cap de Creus. També s'hi pot anar a peu. Ara bé, la ruta per arribar-hi és una excursió de dues hores i trenta minuts fent el GR-11. Remullar-se a la cala i poder explorar l'entorn ho compensa, però amb les altes temperatures és recomanable endur-se aigua i extremar les precaucions.
Es pot fer acampada lliure?
No s'hi pot acampar. Per qualsevol pernoctació al ras o amb tenda cal que la normativa permeti acampar-hi i demanar l'autorització prèvia de l’ajuntament del municipi i de l’òrgan gestor –en cas de ser un espai natural protegit–. Ara bé, el Cap de Creus és un parc natural i, per tant, té una sèrie de restriccions respecte a la resta de litoral català, que, entre d'altres, impedeixen acampar en tota la zona terrestre natural.