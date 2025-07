La platja paradisíaca de la Costa Brava amb l'aigua cristal·lina i un aspecte salvatge

L'artista d'avantguardes Marc Chagall va descriure Tossa de Mar com un paradís blau. Per Pere Quart, en canvi, la localitat de la selva és "Quasi un paradís". Ho sigui o ho sembli, la vila, situada a la part més brava de la Costa Brava és un dels paratges més vius del litoral, envoltada de nombroses platges i cales. Ja fa més de mig segle que Tossa està de moda entre artistes i actors famosos, des que Eva Gardner la va descobrir durant el rodatge de Pandora i l'holandès errant. Glamour a banda, la localitat del litoral també ofereix un dels racons més tranquils i verges: entre Tossa i Sant Feliu s'hi amaga la Cala Futadera, un indret que sol estar freqüentat per nudistes.

Què fa diferent la Cala Futadera?

Aigua turquesa, paratges verges i un entorn per explorar. La Cala Futadera té molts atributs compartits amb les millors platges de la Costa Brava, però també presenta qualitats úniques que la fan diferent de la resta del litoral. En aquest sentit, Sa Futadera destaca per les possibilitats de busseig que ofereix, i la manca d'activitat humana de l'entorn. És un dels pocs punts de la Costa Brava que s'ha conservat intacte.

Com arribar a la Cala Futadera?

Accedir a la Futadera és complicat. És una cala de 90 metres d'amplada amb sorra gruixuda i un fons sorrenc que està envoltada de penya-segats. La cala no es veu a primera vista i per arribar-hi a peu, hi ha un camí a la GI-682 direcció Sant Feliu tot i que està tancat. Al costat dret de la calçada hi ha una entrada de poca visibilitat amb un cartell que posa "prohibit el pas".

Si es pogués creuar, caldria baixar per les escales, paral·leles a la propietat privada que condueixen a la Cala. Abans, s'ha de superar un darrer escull: La prova dels 300 escalons. Cal baixar una escala natural feta de roques amb un pendent vertiginós. L'exclusivitat la tenen les embarcacions d'esbarjo, que aprofiten la fondària per fondejar i gaudir del paradís blau.



Excursions i alternatives per gaudir de l'entorn de Tossa

Per aquells que decideixin visitar Cala Futadera, val la pena aprofitar l’excursió per descobrir altres racons d’aquest tram espectacular de la Costa Brava. Un dels itineraris més recomanables és el Camí de Ronda entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, un recorregut que ofereix miradors naturals i accés a cales com Cala Giverola o Cala Pola, també d’una bellesa intacta. Aquesta ruta es pot fer a peu o en bicicleta i permet gaudir de paisatges abruptes, vegetació mediterrània i racons poc concorreguts.

A més, des del port de Tossa es poden contractar excursions en vaixell o caiac que permeten acostar-se a cales inaccessibles per terra, com la mateixa Futadera o Cala Bona, i explorar coves amagades a la línia de costa.

Per a qui prefereixi una alternativa més cultural, el recinte emmurallat de Tossa, amb el far i el Museu Municipal, ofereix una immersió en la història local, a més d’unes vistes espectaculars. Tossa de Mar combina natura, història i autenticitat, i Cala Futadera n’és només una de les joies més salvatges.