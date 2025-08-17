«Només menjo un iogurt o una torrada pel sopar»: l'hàbit nocturn que s'ha de vigilar

Freqüentment, escoltem allò de "jo per sopar només em faig un iogurt o alguna cosa lleugera", i moltes vegades sorprèn que, estant acostumats a menjar variat i potent durant el dia, algunes persones puguin sopar només amb un iogurt, una peça de fruita o unes galetes i llet.
La realitat és que aquesta mena de sopar no és incompleta o escassa en nutrients, ja que el sopar és el punt final del dia i, si es fa lleuger és perquè durant el dia s'ha d'alimentar el cos amb altres grups d'aliments variats, complets i rics en diverses vitamines o proteïnes.
Els plats forts del dia
En la nostra cultura el dinar i el sopar són moments importants perquè sol ser on podem incloure més varietat d'aliments perquè tenim més temps per preparar-los. Però la realitat és que l'ideal és repartir al llarg del dia la varietat alimentària de verdura, fruita, proteïna i vitamines que necessita el nostre cos al llarg del dia.
Per tant, no és qüestió del que es mengi per a sopar, ni de la quantitat, sinó d'haver repartit bé durant el dia allò que mengem en quantitats i propietats adequades pel nostre cos i per l'energia que necessitem.
De totes maneres, el que segurament no és saludable és substituir menjars per quantitats inferiors amb la creença que açò serà més saludable. Es molt recomanable realitzar tots els menjars del dia i fer-ho de manera equilibrada, però no privant-nos dels aliments.