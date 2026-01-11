Ni lleixiu ni amoníac: el millor producte per netejar el forn

Hi ha parts de la casa que resulten més fàcils i còmodes de netejar que altres. La cuina és un d'aquests espais, sobretot quan toca donar una ullada a alguns electrodomèstics, com ara el forn. Aquesta acostuma a ser una de les tasques domèstiques més feixugues, sobretot quan el greix s'hi acumula durant setmanes. Per netejar-lo, però, cal saber quins productes són els que ens ajudaran a aconseguir un millor resultat. Tot i que moltes persones recorren habitualment al lleixiu o l'amoníac, cada vegada més experts recomanen una alternativa més segura i més eficaç.
Tot i que al mercat hi ha una gran varietat de productes per netejar aquest electrodomèstic, no sempre cal gastar diners per obtenir un bon resultat. Existeix una alternativa econòmica i fàcil de trobar: el bicarbonat de sodi. Es tracta d'un producte que, majoritàriament, podem tenir a casa i que té un gran poder desengreixant i desodoritzant. Si vols seguir aquest mètode senzill i natural, et facilitem tots els detalls.
Per aconseguir netejar el forn sense grans esforços i en menys de cinc minuts, només necessitaràs tres ingredients: un got de bicarbonat de sodi, un got d'aigua i un raig de vinagre blanc. En primer lloc, barreja els tres elements en un recipient fins a obtenir una pasta homogènia. Amb l'ajuda d'un fregall, aplica i estén aquesta massa per les parets i tota la superfície bruta del forn. No cal que freguis amb força perquè podries ratllar el forn, només cal que cobreixis bé les zones més brutes.
Un cop fet aquest pas, col·loca a dintre un bol de vidre -o un que sigui apte per a forn- amb aigua, i posa'l a 100 °C durant uns 45 minuts. Després de deixar actuar durant aquesta estona, acaba de retirar la brutícia amb un drap humit; el vapor ajudarà a estovar les restes que quedin i a potenciar l'efecte netejador de la barreja.
A més, el bicarbonat de sodi és un producte respectuós amb el medi ambient i que no suposa cap risc si entra en contacte amb aliments. Així, aquesta opció pràctica, sostenible i efectiva serà la solució definitiva per deixar impol·lut el teu forn.