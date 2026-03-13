Els mètodes més efectius per rentar la fruita i la verdura i eliminar pesticides

Menjar fruita i verdura és una recomanació universal i bàsica per gaudir d'una dieta saludable. Aquests aliments aporten nutrients essencials i, per això, els experts els consideren una peça imprescindible per mantenir una bona salut. Tanmateix, és important tenir en compte que sovint venen amb residus de pesticides i productes fitosanitaris. Per això, cal saber com rentar-los bé abans de consumir-los.
Netejar la fruita i la verdura és un pas indispensable que va més enllà de treure'n la pols o la terra. No és només una qüestió d'higiene, sinó que és un procés per minimitzar la presència de residus de pesticides. Aquests són els mètodes més efectius i avalats per netejar aquests aliments de manera ràpida i segura.
1. Sota l'aixeta
La rutina més senzilla -i també imprescindible- és passar les fruites i les verdures per sota de l'aixeta. L'aigua corrent ens ajudarà a retirar la pols, la terra o altres residus superficials, si bé cal tenir en compte que aquesta no és la manera més adequada per eliminar pesticides. Més enllà de posar-les sota el raig d'aigua, és recomanable fregar lleugerament la pell amb les mans. En el cas dels tubercles, també es pot utilitzar un raspall suau per eliminar la terra adherida. Un cop passades per aigua, es poden assecar amb un paper de cuina.
2. Amb aigua i lleixiu alimentari
Una altra opció és utilitzar una petita quantitat de lleixiu apte per a la desinfecció d'aliments diluït en aigua. Aquest sistema ajuda a reduir la presència de microorganismes, però cal respectar sempre les proporcions indicades i esbandir els aliments amb aigua neta després. Malgrat això, tampoc és el mètode més eficaç per eliminar determinats pesticides, especialment els que queden sota la capa cerosa d'algunes fruites.
3. Amb aigua i vinagre
D'altra banda, algunes persones opten per submergir fruites i verdures en una barreja d'aigua amb vinagre d'ús alimentari durant uns minuts. Aquest recurs senzill pot contribuir a retirar els residus de la superfície. Cal recordar, però, que el vinagre utilitzat ha de ser apte per al consum i no destinat a la neteja de la llar.
4. Bicarbonat de sodi
En últim lloc, diversos estudis assenyalen que el bicarbonat de sodi és un dels remeis casolans més eficaços. Si el dissolem en aigua -aproximadament en una proporció del 5%- ens facilitarà que gran part dels residus químics es desprenguin de la pell. Això es deu al fet que es crea un medi alcalí que pot alterar parcialment la capa que protegeix algunes fruites.