L'aliment clau per a la longevitat: «És un dels probiòtics més potents que existeixen»

La dieta que seguim determina en gran manera l'estat de la salut. En aquest sentit, conèixer quins aliments són més nutritius i ens aporten més beneficis és important. N'hi ha un -que ha agafat popularitat en els últims anys- que destaca pel seu alt contingut en nutrients. El farmacèutic i divulgador Sento Segarra assegura que "és un dels probiòtics més potents que existeixen".
Es tracta del quefir, una beguda fermentada feta a partir d'una barreja de bacteris i llevats que pot aportar diversos beneficis per al cos i el sistema digestiu. Segons el farmacèutic, "fins i tot el poden consumir les persones amb intolerància a la lactosa". Això, explica, és perquè el procés de fermentació ajuda a descompondre bona part del sucre de la llet.
Segarra assenyala que el quefir aporta diversos nutrients. D'una banda, conté vitamina B12, K2 i magnesi, que apunta que són "fonamentals per al sistema nerviós i ossi". D'altra banda, també conté calci, biotina, folat, enzims i probiòtics. Precisament aquests últims són els que fan que el quefir sigui especialment beneficiós per a la salut.
En una publicació a Instagram, Segarra ho resumeix amb una metàfora molt gràfica: "Consumir quefir és com contractar un equip de manteniment per al cos". L'expert puntualitza, això sí, que si és casolà sempre serà millor que qualsevol altra varietat comprada en una botiga.
A banda de les seves propietats nutritives, Segarra explica que el quefir també és bo per al cor i que ajuda a combatre l'estrés i millorar l'energia diària.
La dieta de Maria Branyas
Segons estudis recents, la salut intestinal és un dels factors claus de la longevitat. El cas de l'olotina Maria Branyas n'és un bon exemple. L’any 2020, amb 113 anys, Branyas es va convertir en la persona més gran del món en sobreviure a la Covid-19; tres anys després, amb 116, va esdevenir la persona més longeva del planeta. Més d’un any després de la seva mort, la revista Cell Reports Medicine ha publicat un estudi que desgrana els secrets de la seva extraordinària longevitat.
Entre els factors que podrien explicar el seu cas, hi ha la microbiota intestinal. Marc Llirós, doctor en Microbiologia de la UVic-UCC i un dels experts que va participar en l'estudi, explicava a NacióGarrotxa que l'olotina “seguia una dieta mediterrània” i que “la ingesta de tres iogurts al dia afavoria que tingués una bona microbiota”. Llirós defensa que la microbiota pot ser un dels factors més determinants en la longevitat d’una persona, tot i que recorda que no és l’únic element que influeix en quant i com vivim.