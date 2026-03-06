Les 10 nacionalitats amb la població més atractiva, segons la intel·ligència artificial

La bellesa és subjectiva, però de vegades hi ha caracterísitiques físiques que construeixen un tipus de bellesa canònica en què, objectivament, i si es compleixen amb aquests trets físics, una persona pot ser atractiva. Això és el que ha fet l'empresa britànica Pour Moi, una multinacional de moda, llenceria i banyadors amb seu a Brighton, que ha investigat quines són les nacionalitats considerades més atractives a partir de l’anàlisi de fòrums a internet. En concret, la companyia va explorar Reddit per saber què opinaven els usuaris sobre les persones més atractives segons el país.
Per fer el rànquing del Top 10, van recórrer a l'ajuda de la intel·ligència artificial, que a través de comands específics que elaborava la empresa, va generar els rostres que representen el prototip d'home i dona atractiu segons cada país.
Top 10 de nacionalitats segons la IA
10. Dinamarca
En últim lloc, es troba Dinamarca. La seva cultura nòrdica, amb hàbits de vida saludable, dieta equilibrada i esport habitual, contribueixen a una aparença sana i atractiva. Els danesos tanquen la llista pels seus trets simètrics, la pell cuidada i els ulls expressius que mantenen l'aura viquinga amb què la intel·ligència artificial.
9. Ucraïna
Els ucraïnesos són coneguts per la bellesa eslava: ulls clars, cabells llisos i rostres definits. L’herència cultural i la cura de l’estètica personal, així com tradicions de moda i maquillatge, reforcen aquesta percepció. Representants de la coneguda bellesa eslava que trenquen cors arreu del món.
8. Itàlia
La bellesa italiana destaca per la simetria facial i el gust refinat. La passió pel disseny, la moda i l’estil de vida mediterrani afavoreix la imatge saludable i atractiva dels italians.
7. França
Els francesos combinen elegància i trets delicats. La cultura del luxe, cosmètica, perfumeria i moda influeix en l’atractiu general de la població. L’estil de vida urbà i sofisticat reforça aquesta percepció.
6. Brasil
Els brasilers destaquen per la seva energia, cabells i ulls vius i somriures atractius. La seva cultura activa, amb esport, dansa i un fort sentit de la festa i la vitalitat, contribueix a aquesta bellesa física.
5. Canadà
Els canadencs sobresurten per trets equilibrats i pell saludable. L’estil de vida a l’aire lliure, amb esport i natura abundant, així com una societat diversa i saludable, fa que els seus habitants projectin atractiu físic.
4. Japó
Els japonesos mostren pell clara i trets suaus, amb una imatge neta i cuidada. L’èmfasi cultural en higiene, estètica, moda i rituals de bellesa tradicional contribueix al seu atractiu.
3. Suècia
Els suecs i sueques tenen trets clars, alts i simètrics. La cultura nòrdica, amb activitat física regular, dieta equilibrada i consciència de l’estil personal, explica en part aquesta percepció de bellesa.
2. Estats Units
La diversitat racial d’EUA produeix una gran varietat de trets atractius. La cultura mediàtica, esportiva i la indústria del fitness i la moda tenen un paper rellevant en la projecció de bellesa.
1. Índia
Els indis lideren la llista segons l’IA, amb ulls expressius, cabells densos i trets definits. La riquesa cultural, les tradicions de cura de la pell i el cabell (com l’ús d’olis naturals i tècniques ayurvèdiques) i el vestuari acolorit potencien l’atractiu dels seus habitants.