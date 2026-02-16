Cau X a nivell mundial un cop més

La plataforma X, antigament coneguda com a Twitter, ha caigut a nivell mundial aquest dilluns al migdia. Milers d'usuaris han reportat incidències a través d'altres plataformes com Instagram, WhatsApp, Telegram o Facebook, mentre que el portal especialitzat DownDetector ha arreplegat centenars d'informes i queixes per aquesta caiguda. La plataforma propietat d'Elon Musk ha patit problemes greus en els darrers mesos, amb episodis similars a aquest. Des d'X no han facilitat cap informació i per ara es desconeixen els motius de la caiguda. Afecta tot el planeta i, per tant, tots els mercats en els quals opera X. \r\n\r\nHi haurà ampliació.\r\n