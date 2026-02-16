Com detectar un SMS fraudulent: els trucs de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta que les estafes s’estan tornant “molt més sofisticades” amb l’arribada de la intel·ligència artificial (IA) generativa, que produeix textos, vídeos o veu, i que ja s’utilitza en el 82,6% dels correus amb enllaços maliciosos. Aquesta és una de les dades recollides en l’Informe de prospectives de ciberseguretat per al 2026. La directora de l’ens, Laura Caballero, avisa que els enganys cibernètics seran molt difícils de detectar.
Ara, el darrer cas d'intent d'estafa detectat ha estat per la suplantació de la identitat de l'operadora Digi Mobil a través d'SMS fraudulents. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertat que els missatges que reben les víctimes informen d'un suposat pagament de la línia i demanen prémer l'enllaç per solucionar-ho amb l'objectiu de robar les dades personals.
En aquest sentit, Caballero remarca la importància d’informar i sensibilitzar la ciutadania davant dels fraus a través d'internets o els dispositius mòbils, amb mesures com activar el doble factor d’autenticació, utilitzar contrasenyes robustes i tenir eines per identificar missatges, correus electrònics o trucades fraudulentes. Així, davant de qualsevol sospita, recomana validar per una altra via la identitat de la persona que s’ha posat en contacte. Per exemple, en cas de rebre un SMS de la telefonia mòbil, trucar a la companyia contractada i consultar si és correcte haver rebut un SMS amb la informació que s'hi mostra.
Suplantació a la DGT
Per altra banda, també s'ha conegut un intent de phishing en el qual s'intenta enganyar la víctima fent-se passar per la Direcció General Trànsit (DGT). Tal com recull Maldita.es, un mitjà especialitzat en fact-checking, alguns ciutadans han rebut un correu electrònic en el qual els ciberdelinqüents reclamen el pagament d'una multa amb l'amenaça d'incrementar la sanció si no se soluciona aviat.
Tres consells bàsics per no caure-hi
- No obrir els enllaços que s'adjunten als missatges d'SMS que siguin sospitosos. Davant del dubte, cal esborrar el document.
- No refiar-se dels missatges que demanin contrasenyes, números de compte o l'abonament de diners. Encara que siguin textos de persones conegudes, sempre cal sospitar de les notificacions que tinguin aquestes característiques.
- En cas de rebre una trucada, cal penjar si ens sembla sospitosa i no accedir a “peticions urgents” que puguin amagar algun engany. En el cas de ser quelcom que interessi o ens sembli urgent, val més penjar i buscar el número de telèfon de l'entitat (diferent del número que ens ha trucat) o centre des del qual ens truquen i confirmar si fa escassos minuts ens han trucat o ha estat l'intent d'una estafa.
D'altra banda, si ja hem estat víctimes d'una ciberestafa, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya aconsella contactar amb la nostra entitat bancària per desactivar les targetes i restringir els moviments bancaris.