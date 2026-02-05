Carregar el mòbil tota la nit és dolent? Això és el que recomanen els experts

Mentre que hi ha gent que canvia de mòbil cada any o cada dos anys per mantenir-se a la moda, hi ha d'altres que prioritzen altres coses o que simplement no tenen la necessitat de tenir l'últim model que ha sortit a la venda, o directament són conscients de la voràgine del consumisme i prefereixen mantenir-se al marge el màxim possible.
La part de la societat que té cura del seu mòbil perquè espera que li duri "molts anys" ha de tenir en compte diferents premisses perquè no es faci malbé la bateria, un dels elements més delicats i més determinants per llançar el mòbil i comprar-ne un altre.
Cuidar el mòbil és cuidar la butxaca i el medi ambient
En primer lloc, cal saber que els smartphones d'avui dia estan molt més preparats per gestionar de manera més eficient tots els problemes que poden sorgir de la bateria. Però també és cert que hi ha costums que no són bons del tot.
Un dels dubtes principals és si és correcte carregar el mòbil durant tota la nit, i no, no hi ha cap problema, els smartphones ja estan preparats per estar 7 o 8 hores carregant-se, tot i que és cert que si estan moltes hores al 100% de bateria poden aparèixer problemes. Per aquesta raó, hi ha alguns dispositius que tenen el que anomenen "càrrega optimitzada", la qual gradua quina és la teva rutina de càrrega del mòbil i busca gestionar de la millor manera la velocitat de càrrega perquè quan el tornis a agafar tingui el 100% de bateria.
Cerca "càrrega optimitzada" o "protecció de la bateria" als paràmetres
Aquest sistema va ser creat perquè en cas de tenir-lo moltes hores carregant (una nit) ho faci a poc a poc, ja que és menys perjudicial per a la bateria. És a dir, busca carregar-lo molt a poc a poc fins i el manté al 80% fins a un cop ens llevem que el carrega al 100%. Per activar la "càrrega optimitzada" o "protecció de la bateria" cal mantindre-ho actiu durant uns dies perquè el dispositiu analitzi quina és la nostra rutina amb l'ús i temps de càrrega del mòbil.
La bateria pateix més quan es troba molta estona al 100% i quan s'acaba per complet i s'apaga el mòbil. Els experts asseguren que el millor és carregar el mòbil fins al 80% i que no baixi del 20%, com també evitar que el mòbil estigui en zones molt càlides o molt fredes.
Carregar el telèfon lluny del llit
Per altra banda, un dels consells més repetits és carregar el mòbil lluny d'on es descansa. Així, doncs, un cop l'objectiu és descansar s'eviten possibles distraccions i es pot descansar millor i sense tantes alteracions. A més, a l'hora de llevar-se, quan sona l'alarma, com està relativament lluny del llit t'has d'aixecar per apagar-la i en aquell moment el cos ja s'està despertant i és més difícil que et tornis a dormir o que s'enganxin els llençols més del compte.