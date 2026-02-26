La CNMC obre un expedient a Ibai Llanos i aquest respon a les xarxes mencionant Pedro Sánchez

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert un expedient a Ibai Llanos, un dels creadors de contingut i empresaris del món digital més reconeguts de tot l'estat espanyol. Segons ha publicat El Mundo, l'òrgan considera que el basc hauria comès una "infracció greu de la llei general de comunicació audiovisual".
En detall, consideren que hauria comès una falta greu per incumplir l'article 94 de la legislació: fa referència a les "obligacions dels usuaris d'una rellevància especial que utilitzin serveis d'intercanvi de vídeos a través de plataforma". L'article està destinat a tots aquells streamers, youtubers, influencers i creadors de contingut i a les seves relacions amb l'audiència i les campanyes de publicitat.
El mateix Llanos ha explicat a través de les xarxes socials quin és el motiu concret pel qual ha estat expedientat per la CNMC. "És per la presentació de la Velada 2025 perquè surtien unes llaunes de Coca Cola i no vaig posar #publi", ha dit, amb to d'ironia, després d'escriure un missatge com a resposta a la publicació del mitjà espanyol i que feia menció directa a Pedro Sánchez. "Com li fas això a un germà?", ha escrit, amb centenars de milers d'usuaris com a espectadors de la conversa en només una hora.
Segons explica El Mundo, la comissió té fins a un any sencer per resoldre el procediment. Les sancions econòmiques per a aquesta mena d'infraccions greus es mouen dels 30.000 euros fins a una pena màxima de 750.000 euros. El marc legislatiu en el qual treballa la CNMC per obrir l'expedient a Llanos es va aprovar el 2022 i només fa tres anys i mig que està en marxa.
Precisament, l'article 94 recull una sèrie d'obligacions per a aquests "usuaris d'especial rellevància" en temàtiques com la regulació de la publicitat, la protecció dels menors davant continguts perjudicials, la implicació amb partits polítics o promocionar altres qüestions que atemptin contra el gran públic a partir de certs paràmetres. És el mateix article que va marcar que els usuaris rellevants havien d'estar inscrits en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Què diu l'article 94?
Els usuaris d'una rellevància especial prendran aquelles mesures adequades per al compliment d'aquestes obligacions i utilitzaran els mecanismes que el prestador del servei d'intercanvi de vídeos a través de plataforma posa a la seva disposició, en particular, els establerts als articles 89.1.d) i 91.2.b).
2. Als efectes d'aquesta llei, tenen la consideració d'usuaris d'especial rellevància els usuaris que emprin els serveis d'intercanvi de vídeos a través de plataforma i compleixin de manera simultània els requisits següents:
a) El servei prestat comporta una activitat econòmica pel qual el seu titular obté uns ingressos significatius derivats de la seva activitat als serveis d'intercanvi de vídeos a través de plataforma;
b) L'usuari d'una rellevància especial és el responsable editorial dels continguts audiovisuals posats a disposició del públic en el seu servei.
c) El servei prestat està destinat a una part significativa del públic en general i en pot tenir un impacte clar.
d) La funció del servei és informar, entretenir o educar i el principal objectiu del servei és la distribució de continguts audiovisuals.
e) El servei s'ofereix mitjançant xarxes de comunicacions electròniques i està establert a Espanya de conformitat amb l'apartat 2 de l'article 3.