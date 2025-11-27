Crítiques contra Alberto Gadel per deixar de fer vídeos en català i passar-se al castellà

Terratrèmol lingüístic en el món de la creació de contingut de Catalunya. Alberto Gadel, conegut creador a les xarxes i membre del Loft d'iCatFM, ha aixecat molta polseguera perquè ha deixat de fer vídeos en català en plataformes com TikTok per passar, directament, a fer-ho en castellà.
Des de fa tres dies, després que publiqués dilluns un dels clàssics formats de TikTok anomenat GRWM (get ready with me, que en català l'anomenen PAM, és a dir, prepara't amb mi), desenes d'usuaris li retreuen que hagi canviat radicalment de llengua sense donar cap explicació i sense dir ni ase ni bèstia. En aquest citat vídeo de dilluns, Gadel fa directament tota l'explicació en castellà i diu com serà la seva cita, que es posarà i que espera de tot plegat. Els comentaris només feien que destacar el seu salt al castellà.
"Què fas parlant en castellà?", "per què en castellà?", "català si us plau", "però que diu en castellà" són diversos comentaris de dues desenes de persones que van començar a veure que Gadel feia els vídeos en llengua castellana. A partir d'aquí, tots els que han arribat al seu compte de TikTok no han estat en català. Només n'hi ha dos que sí que són en llengua catalana, però perquè són vídeos de publicitat. Tots dos són de la Diputació de Barcelona, que, de manera evident, no fa les campanyes en un altre idioma que no sigui el català.
A TikTok ja havia contrariat molta gent, però a Instagram han estat centenars de comentaris: "Estic esperant el vídeo on diguis que tot això del contingut en castellà és broma", escriu una usuària, amb més d'un centenar de m'agrades al seu missatge. Gadel ha comentat la darrera gala d'Operación Triunfo tot en castellà, a més de fer una espècie de room tour pel seu pis i la seva habitació, també en llengua castellana. També un dels seus clàssics, com és mostrar quina ha estat la seva compra al supermercat. Tots aquests continguts ja els tenia en llengua catalana.
Gadel, que actualment presenta el Loft a iCat FM amb Gal·la Castelltort, és un dels referents de la creació de contingut en llengua catalana entre els membres de la generació Z. Encara que està rebent moltes crítiques en comentaris dels seus vídeos a les xarxes, diverses persones han girat la truita: podria ser, tot plegat, alguna mena d'estratègia o d'enfocament per acabar revelant alguna altra cosa. La mateixa Castelltort, que li ha deixat comentaris a tots els continguts -també en castellà-, va ser objecte d'un missatge molt dur que ella mateixa va respondre: "Si li dones dues voltes veuras que no soc tan idiota com sembla!!! Pensa una mica va a veure si aconsegueixes arribar solet a la conclusió abans que te la peixin com un nadó".
Ara bé, altres comptes, com el de Mantinc el català, li ha escrit un contundent missatge a Gadel, en un dels vídeos a Instagram. "Entenem que cada creador pot escollir la llengua amb què vol expressar-se. Però també és cert que algunes decisions tenen un impacte que va molt més enllà de l’àmbit personal. Has crescut com a referent en català, i ho has fet gràcies a una comunitat que ha valorat que no renunciessis a qui ets ni d’on vens. Quan un perfil amb visibilitat deixa de crear contingut en català, no és només un canvi de codi lingüístic: és un senyal. I el senyal és clar: per avançar, cal abandonar el català", li han escrit.
Han anat més enllà: "Això té conseqüències. Genera dubtes en els creadors emergents. Desmoralitza un públic jove que voldria sentir que la seva llengua té futur en l’àmbit digital. I reforça un relat que fa dècades que ens intenta reduir: si vols projecció, deixa la teva llengua. No et parlem amb retret, sinó amb consciència col·lectiva. Tens talent, influència i un altaveu que molts no tenen. Fer contingut en català no és només una opció: és un acte de responsabilitat cultural en un moment en què la llengua està retrocedint en els espais on hauria d’avançar. No et demanem que parlis sempre en català. Et demanem que no hi renunciïs", li han deixat en el missatge a IG.
"Perquè quan una veu com la teva s’apaga en català, no perdem un creador: perdem un referent. Que triïs caminar lluny no hauria de voler dir caminar sense la teva llengua. Espero que ho reflexionis, i que tornis endavant amb el català, amb la mateixa força amb què vas començar", han conclòs des d'aquest compte.
Una estratègia?
"Alberto, prou", escrivia una usuària aquest dijous en el darrer vídeo publicat a les xarxes de Gadel. L'enrenou ha arribat fins i tot a X, l'antic Twitter, on molts han comentat el canvi de llengua des del retret o des del lament per la pèrdua, suposada, d'un altre creador de contingut català que es passaria d'idioma. A la plataforma d'Elon Musk, però, el to també és des de la ironia i la broma.
Que tot plegat sigui alguna mena d'estratègia no és una hipòtesi que hagi caigut pel seu propi pes. El mateix Gadel encara no ha dit res al respecte, ni tan sols al programa que presenta Castelltort a l'emissora del 3Cat, el Loft d'iCat FM. Sortirem de dubtes en els pròxims dies?