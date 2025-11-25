Vols consumir més influencers o projectes en català? 40 perfils que cal tenir en compte a les xarxes

El múscul dels creadors digitals i de contingut en català creix. Dilluns a la nit, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha entregat aquest dilluns a la nit les Beques Propulsió i va deixar ben clar que des de la Generalitat consideren un element "clau" per al futur del català els creadors de contingut digital en aquesta llengua.
Fins a quaranta projectes de personalitats diverses a les xarxes i en plataformes diferents han rebut la beca que buscarà impulsar les seves idees o iniciatives. Alguns dels projectes que han rebut una empenta econòmica per part de l'executiu català ja estan en marxa i altres podran veure la llum fins al pròxim 31 de juliol de 2026.
És la segona vegada que l'administració pública catalana atorga aquestes beques i, enguany, fins a 335 projectes van optar a rebre-la. Només l'han acabat rebent quaranta. Si parlem de xifres, l'import de la beca és de 10.800 euros: 10.000 euros pel cost de la manutenció per dedicació al projecte (creació, publicació i difusió del vídeo) i 800 euros en concepte de promoció de la sèrie de vídeos mitjançant els sistemes de publicitat de xarxes socials.
Els 40 influencers i projectes catalans becats
Tal com destaquen des de Política Lingüística, els continguts seleccionats abracen àmbits tan variats com la cultura popular, la divulgació científica i naturalista, l’humor, la literatura, la música, la gastronomia, el teatre, l’esport, els videojocs o les sèries documentals de territori. La llista és aquesta, on us adjuntem els seus perfils a les xarxes:
- Roman Alegre Aguilar — Futbol, superació personal i vida a l’estranger (@romaan_aleegre)
- Pol Andiñach Viñals — Cuellilargo (@cuellilarg)
- Anas el Arroudi Bakkali — Acadèmia online de futbol de carrer (@anas.freestyle)
- Xavier Blanco i Fernández — Més enllà de la cançó (@xavi.xwhite)
- Laia Canalejo Bastardas — A taula (@laiasfoodclub)
- Jordi Casadevall Muns — Joc net! (@jordipota)
- Pol Corredoira Gallego i Edgar Manchado Muñoz — Sprint reis (@sprintreis)
- Marc García González — El trinxeraire (@eltrinxeraire)
- Marta Garriga Achiaga — Educació sexual i afectiva (@sexpsologa)
- Erol Ileri Llordella — No miris (@erol_barcelona)
- Arnau Joanmiquel Vilanova — A peu de facultat (@arnaujoanmiquel_)
- Carles Larriba Pérez — Llibres i cassoles (@carles.larriba)
- Pau Llambies Balle — Contingut audiovisual de qualitat amb dron (@paullambies)
- Albert Lloreta Ribalta — Tornar a Internet: com sortir de la hipernormalitat (@alloreta)
- Enric Luzan Pi — La volta al món a peu: catalans sense frontera (@enricluzan)
- Nonna Martí Nogueras — Nonna Martí (@nonnamartii)
- Pau Martínez Just — Tot això caurà (@paumjust)
- Clara Miret Ribes — He crescut aquí (@claramiret)
- Josep Molla Pujol — 10 objectes per descobrir Catalunya (@emepe_te)
- Natàlia Möller Ribas — De temporada (@nataliamoller)
- Elena Pardo Bellmunt — Divulgació sobre fauna i flora salvatges a les xarxes (@elena.persa)
- Laia Patau Fabrés — Contingut friqui i gamer (@laiapaf)
- Nerea Perales Domini — A poc a poc (@nereaperales)
- Arnau Perramon Giralt i Gerard Revuelta Garcia — Màgia a la catalana (@setdemagia)
- Marina Pinto Varela — MOLTA MERDA! (@marinapintovarela)
- Valentina Planas Costabella — Gent de paraula (@somlaincorrecta)
- Roser Regolf Cazorla — Lectura obligatòria (@lesulleresdellegir)
- Pau Reig Torra — Fang i festa (@paureig.art)
- Georgina Rigol Sala — El futur ja no és el que era (@ginarigol)
- Helena Riu Garcia — Cròniques d'una creativa (@helenariustudio)
- Genís Rovira Turon — Hortdebutxaca (@hortdebutxaca)
- Héctor Serrano Cereijo i Maximilian Zuna-Krutky Torres — Lodka volterra (@lodka_volterra)
- Ferran Soler Cot — Empoderament del català a través dels 18 principis internacionals de pau del hip hop (@ferransoler_stlw)
- Emma Soler Oliveras — Obrint melons d'una vida jove (@eemmasu)
- Pol Solernou — Llegendes i figures folklòriques dels Països Catalans (@elpolyklin)
- Albert Thió Hortoneda, Eulàlia Viñolas Riba, Adrià Carrillo Padró, Maria de Lluc Amengual Garau, Neus Climent Fernández i Paulina Plucinska — Allò que anomenem nosaltres (@no.mimporta)
- Fran Tudela Lloret — Cabrafotuda (@cabrafotuda)
- Núria Valera Vilella — Manual d’autocura radical (@nuriavalera.nd)
- Laura Zurriaga Mitjans — Buscant el millor dolç tradicional de Catalunya (@croquetadexocolata)