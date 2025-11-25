25 de novembre de 2025

Vols consumir més influencers o projectes en català? 40 perfils que cal tenir en compte a les xarxes

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, entrega les Beques Propulsió i considera els creadors digitals en català "clau" per al futur de la llengua

Publicat el 25 de novembre de 2025 a les 19:32

El múscul dels creadors digitals i de contingut en català creix. Dilluns a la nit, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha entregat aquest dilluns a la nit les Beques Propulsió i va deixar ben clar que des de la Generalitat consideren un element "clau" per al futur del català els creadors de contingut digital en aquesta llengua.

Fins a quaranta projectes de personalitats diverses a les xarxes i en plataformes diferents han rebut la beca que buscarà impulsar les seves idees o iniciatives. Alguns dels projectes que han rebut una empenta econòmica per part de l'executiu català ja estan en marxa i altres podran veure la llum fins al pròxim 31 de juliol de 2026

 

  • Els creadors de continguts i projectes digitals becats per Política Lingüística

És la segona vegada que l'administració pública catalana atorga aquestes beques i, enguany, fins a 335 projectes van optar a rebre-la. Només l'han acabat rebent quaranta. Si parlem de xifres, l'import de la beca és de 10.800 euros: 10.000 euros pel cost de la manutenció per dedicació al projecte (creació, publicació i difusió del vídeo) i 800 euros en concepte de promoció de la sèrie de vídeos mitjançant els sistemes de publicitat de xarxes socials. 

Els 40 influencers i projectes catalans becats

Tal com destaquen des de Política Lingüística, els continguts seleccionats abracen àmbits tan variats com la cultura popular, la divulgació científica i naturalista, l’humor, la literatura, la música, la gastronomia, el teatre, l’esport, els videojocs o les sèries documentals de territori. La llista és aquesta, on us adjuntem els seus perfils a les xarxes:

  • Roman Alegre Aguilar — Futbol, superació personal i vida a l’estranger (@romaan_aleegre)
  • Pol Andiñach Viñals — Cuellilargo (@cuellilarg)
  • Anas el Arroudi Bakkali — Acadèmia online de futbol de carrer (@anas.freestyle)
  • Xavier Blanco i Fernández — Més enllà de la cançó (@xavi.xwhite)
  • Laia Canalejo Bastardas — A taula (@laiasfoodclub)
  • Jordi Casadevall Muns — Joc net! (@jordipota)
  • Pol Corredoira Gallego i Edgar Manchado Muñoz — Sprint reis (@sprintreis)
  • Marc García González — El trinxeraire (@eltrinxeraire)
  • Marta Garriga Achiaga — Educació sexual i afectiva (@sexpsologa)
  • Erol Ileri Llordella — No miris (@erol_barcelona)
  • Arnau Joanmiquel Vilanova — A peu de facultat (@arnaujoanmiquel_)
  • Carles Larriba Pérez — Llibres i cassoles (@carles.larriba)
  • Pau Llambies Balle — Contingut audiovisual de qualitat amb dron (@paullambies)
  • Albert Lloreta Ribalta — Tornar a Internet: com sortir de la hipernormalitat (@alloreta)
  • Enric Luzan Pi — La volta al món a peu: catalans sense frontera (@enricluzan)
  • Nonna Martí Nogueras — Nonna Martí (@nonnamartii)
  • Pau Martínez Just — Tot això caurà (@paumjust)
  • Clara Miret Ribes — He crescut aquí (@claramiret)
  • Josep Molla Pujol — 10 objectes per descobrir Catalunya (@emepe_te)
  • Natàlia Möller Ribas — De temporada (@nataliamoller)
  • Elena Pardo Bellmunt — Divulgació sobre fauna i flora salvatges a les xarxes (@elena.persa)
  • Laia Patau Fabrés — Contingut friqui i gamer (@laiapaf)
  • Nerea Perales Domini — A poc a poc (@nereaperales)
  • Arnau Perramon Giralt i Gerard Revuelta Garcia — Màgia a la catalana (@setdemagia)
  • Marina Pinto Varela — MOLTA MERDA! (@marinapintovarela)
  • Valentina Planas Costabella — Gent de paraula (@somlaincorrecta)
  • Roser Regolf Cazorla — Lectura obligatòria (@lesulleresdellegir)
  • Pau Reig Torra — Fang i festa (@paureig.art)
  • Georgina Rigol Sala — El futur ja no és el que era (@ginarigol)
  • Helena Riu Garcia — Cròniques d'una creativa (@helenariustudio)
  • Genís Rovira Turon — Hortdebutxaca (@hortdebutxaca)
  • Héctor Serrano Cereijo i Maximilian Zuna-Krutky Torres — Lodka volterra (@lodka_volterra)
  • Ferran Soler Cot — Empoderament del català a través dels 18 principis internacionals de pau del hip hop (@ferransoler_stlw)
  • Emma Soler Oliveras — Obrint melons d'una vida jove (@eemmasu)
  • Pol Solernou — Llegendes i figures folklòriques dels Països Catalans (@elpolyklin)
  • Albert Thió Hortoneda, Eulàlia Viñolas Riba, Adrià Carrillo Padró, Maria de Lluc Amengual Garau, Neus Climent Fernández i Paulina Plucinska — Allò que anomenem nosaltres (@no.mimporta)
  • Fran Tudela Lloret — Cabrafotuda (@cabrafotuda)
  • Núria Valera Vilella — Manual d’autocura radical (@nuriavalera.nd)
  • Laura Zurriaga Mitjans — Buscant el millor dolç tradicional de Catalunya (@croquetadexocolata)

