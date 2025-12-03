«Gent de Merda» arriba a la seva fi després de set temporades

El programa Gent de Merda, format per la Clàudia Rius, l'Ofèlia Carbonell, la Paula Carreras i la Rita Roig, arriba a la seva fi després de set temporades, primer com a pòdcast i després com a programa a Ràdio Primavera Sound. En un comunicat a les seves xarxes socials, les comunicadores han anunciat que ara és hora "de deixar-lo anar". "Han sigut set temporades magnífiques en què hem tingut la sort de xerrar sense parar sobre temes que ens interessen amb persones que admirem", han escrit i després, locutat, en el seu darrer episodi.
"En tot moment hem sentit que éreu a l'altra banda i que no parlàvem al buit, i us agraïm de tot cor que ens hàgiu escoltat tots aquests anys. Ens hem fet grans amb aquest projecte i ara és hora de deixar-lo anar, però no volem tancar aquesta etapa soles", han explicat. Per això mateix faran un darrer programa, en directe, des de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm el pròxim 16 de desembre, que cau en dimarts, a les 19h de la tarda. "Ens acomiadarem com cal", han afirmat.
Han volgut agrair a Ràdio Primavera Sound que "apostessin" per elles "des del primer moment" i que les hagin fet costat durant sis de les set temporades que han realitzat en la seva trajectòria. "Ja arribarà el moment de donar les gràcies a tothom qui ens ha acompanyat [...] I a tots vosaltres, gràcies per ser-hi i per valorar Gent de Merda des del primer dia fins a l’últim", han conclòs Rius, Carbonell, Carreras i Roig en un comunicat conjunt. Fa més de cinc anys las vam entrevistar al Next.
Les vam categoritzar d'aquesta manera: "Pubilles urbanes, les representants de la cultura millenial o simplement les Girls que Lena Dunham hagués somiat per una adaptació a Catalunya". Fins avui dia han mantingut aquesta essència i s'han guanyat l'afecte de milers d'oients a les plataformes i a la resta d'esdeveniments que han anat celebrant al llarg de les temporades.
El 2020, la mateixa Clàudia Rius definia el nom del programa d'aquesta manera: "El concepte principal és que absolutament tothom és gent de merda perquè tots som persones que tenim coneixements limitats, tant a nivell intel·lectual com en general de les coses. El programa es diu així perquè tenim una sensació generacional de 'no ser bones en res' i que 'no surti res bé'".
Altres companyes del món de la comunicació, com la presentadora Andrea Gumes, han publicat missatges d'afecte a les xarxes socials en suport al comunicat de les GdM. També ho han fet comunicadores com La Trinae (programa company de GdM a la graella de RPS), Juliana Canet, Ana Polo, Rocío Quillahuaman, Mar Manrique, qui va ser directora de l'emissora, Marta Salicrú, o entitats com el Teatre Lliure. També altres companys com Manel Vidal, Marc Lesan o Marti Melcion, entre molts altres.