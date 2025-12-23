Alerta amb els mòbils antics: per què és perillós guardar-los en un calaix?

Encara guardes per algun racó de casa el telèfon que vas utilitzar fa 15 anys? Alerta, perquè podria incendiar-se si el tens en un entorn molt sec o calorós. Si parlem de dades, la GSMA (Global System for Mobile Communications Association, en anglès) estima que hi ha més de 16.000 milions de dispositius arreu del món, 5.000 milions dels quals s'estarien guardant en un calaix. Si tu també en tens algun i no saps què fer amb ell o no vols perdre les fotografies que hi guardes, et donem alguns consells.
La solució és més senzilla del que sembla. Si el que no saps és com desfer-te del dispositiu, has de saber que existeixen programes de reciclatge que, precisament, s'encarreguen de reaprofitar-ne els materials valuosos, com ara l'or, la plata o el coure. Una altra opció també és comprar una bateria nova per reemplaçar-la i donar una segona vida al mòbil. Encara que no tingui la potència del nostre telèfon actual, sempre el podem fer servir d'altres maneres: com a reproductor multimèdia, navegador per al cotxe, o fins i tot de despertador.
Per contra, si el que no saps és com extreure totes les imatges que conserves en aquell mòbil, hi ha diversos programes a l'abast de tothom que s'encarreguen de fer-ho. Després, pots abocar els arxius en una unitat d'emmagatzematge extern o en alguna plataforma al núvol.
Es tracta d'un tema de seguretat. El perill rau en el fet que les bateries d'ions de liti d'aquests dispositius -siguin mòbils antics, consoles de videojocs o càmeres de vídeo- es deterioren amb el pas del temps, encara que no s'utilitzin. Això fa que s'inflin i que se'n deformi la carcassa o la pantalla. En casos puntuals i extrems, es podria produir una fugida d'electròlits, que allibera gasos inflamables i incrementa la possibilitat que el telèfon s'incendiï, sempre que es trobi en entorns molt secs o calorosos. Aquest procés, però, acostuma a ser lent; fet perquè és habitual no adonar-nos que encara tenim el dispositiu fins que no fem una bona neteja d'armaris.
Què fem si trobem el Nokia vell amb la carcassa corbada?
En primer lloc, els experts recomanen fer un inventari de tots els aparells que tenim a casa per revisar-los, almenys, un cop a l'any. Si, en canvi, en trobem un i veiem que ja no hi ha remei, la millor opció és portar-la a un servei tècnic perquè retirin la bateria de manera segura. Sempre és millor que ens ajudi a fer-ho una persona experta que no pas fer-ho nosaltres pel nostre propi compte.
D'altra banda, en termes de seguretat digital, també cal que tinguem present que si aquests dispositius ja tenien connexió a internet, és convenient formatar-lo per seguretat. Aquesta opció també ens serà útil si decidim vendre el telèfon -sempre que sigui segur i sigui d'interès per als col·leccionistes.