Rosalía omple Lió pel primer concert de la gira mundial «Lux»

Milers de fans de Rosalía han viatjat fins a Lió, a França, per assistir aquest dilluns al primer concert de la gira mundial "Lux Tour". A les portes del LDLC Arena de la ciutat francesa s'hi ha congregat fans d'arreu, també provinents de Catalunya, que s'han traslladat fins aquí per poder viure l'espectacle que donarà el tret de sortida a l'esperada nova gira de la cantant de Sant Esteve de Sesrovires.
"Espero una veu de 10. Amb ella, el principal espectacle és la veu", ha afirmat l'Aina, fan de l'artista catalana que ha viatjat des de Barcelona per veure-la en directe. També ho han fet la Paula i la Verònica, dues germanes de Girona que asseguren que la nova proposta de Rosalía és "impressionant" i "s'ha de seguir".
Amb aquest concert d'obertura Rosalía marca el tret de sortida d'una sèrie d'actuacions que recorreran Europa i Amèrica fins al setembre, en el que s'espera que sigui la gira més ambiciosa de l'artista catalana fins al moment. A Barcelona hi farà parada els dies 13, 15, 17 i 18 d’abril, portant al directe el seu univers sonor al Palau Sant Jordi.
La cantant ha avançat en les últimes setmanes que el nou tour tindrà una estètica escènica més "maximalista", amb referències a l'òpera i el ballet, així com a l'art contemporani, en una proposta que combinarà la música pop -que la mateixa Rosalía sempre ha reivindicat com a part de la seva obra-, el flamenc i l'electrònica. A les portes del recinte de Lió, els fans esperaven emocionats l'obertura de portes. Molts d'ells han fet cua des de primera hora del matí.
La gira arriba quatre anys després de l'aclamat "Motomami World Tour", que Rosalía va celebrar entre juliol i desembre del 2022, amb 46 concerts a Europa i Amèrica, i que la va consolidar com una de les artistes catalanes i espanyoles amb més projecció internacional, després de l'èxit d'El mal querer. Amb Lux i la nova gira, Rosalía obra una nova etapa artística.
Els oients mensuals augmenten un 40%
Pocs dies abans de l'inici de la gira que comença aquest dilluns, Spotify feia públiques les últimes dades d'oients mensuals de la cantant que confirmaven que aquests han incrementat més d'un 40% a escala global des del llançament del seu darrer àlbum. Les dades confirmaven que Rosalía s'ha consolidat com l'artista catalana i espanyola més escoltada del món aquest any a la plataforma.
Entre les més escoltades a escala global hi ha La Perla, Berghain, Reliquia, Sexo, violencia y llantas, Dios es un stalker, Divinize, La yugular, Porcelana, Magnolias i Sauvignon blanc. Després de l’actuació de Rosalía amb Björk als BRIT Awards, el tema 'Berghain' va registrar un augment del 358% en escoltes a Spotify.