Estrella Damm continua de celebració. Després de la Festa dels 150 anys al Parc del Fòrum, la companyia cervesera catalana continua ampliant els actes commemoratius amb propostes que reforcen el seu vincle amb la música en directe i la cultura. Ara ho fa amb el cicle Directes Estrella Damm 150, una iniciativa que portarà 45 artistes a 45 sales de diferents capacitats i formats de Catalunya (39 concerts), Illes Balears (4), Castelló (1) i Andorra (1) entre setembre i octubre.
El projecte, impulsat conjuntament amb l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), vol posar en valor i reivindicar la importància de les sales -des de les grans fins a les de proximitat- com a espais de creixement artístic i la vitalitat de l’escena musical del territori. En total, el cicle sumarà més de 22.000 localitats, i inclourà tant grans recintes com espais de format reduït.
La programació aposta per la combinació d’artistes consolidats amb algunes de les propostes emergents més destacades, per la diversitat de formats i gèneres -del pop a l’urbà, passant per l’electrònica, l’indie o el mestissatge-, amb una atenció especial a la paritat i a la presència de projectes liderats per dones o grups mixtos, segons Adriana Alcover, codirectora de l'ASACC.
El cicle s’iniciarà el 18 de setembre amb tres concerts simultanis: JULS a la Sala Liverpool de Be Disco de Molins de Rei; Joe Crepúsculo al Club Mutante de Palma de Mallorca i Ketekalles a l’Unnic d’Andorra la Vella. Durant set setmanes, sales emblemàtiques com La Mirona, Razzmatazz o Salamandra acolliran concerts. Entre els artistes confirmats destaquen Alfred García, Fades, Macaco, Miki Núñez, El Pony Pisador, Quimi Portet, Sexenni, Suu, Strombers, Svetlana o la Companyia Elèctrica Dharma, entre molts altres. El cicle culminarà el 30 d’octubre amb una cloenda final a la Sala Apolo, que es desvetllarà més endavant.
El cantant Alfred García, que actuarà al Nördic Cerdanya, a Puigcerdà, el 10 d'octubre, ha detallat que és un cartell "festiu i reivindicatiu" que posa al centre les sales de concerts. "Jo em dec a les sales de concerts, les sales de concerts de tot l'estat, que m'han vist créixer com a artista i hi he passat molt bones estones".
Amb aquesta nova proposta, Estrella Damm amplia la commemoració del seu 150è aniversari més enllà de l’esdeveniment multitudinari celebrat al Parc del Fòrum, apostant ara per una celebració descentralitzada. L’objectiu és reforçar el vincle històric de la marca amb la música en directe i la cultura.
L’ASACC, que enguany celebra el seu 25è aniversari, recorda que les sales de concerts són un element clau del sector i un espai imprescindible per a la descoberta i la consolidació de nous artistes.