Hi ha tants rànquings com universitats i cadascuna en destaca el que més li convé. Si bé, n'hi ha que es basen en enquestes i percepcions, mentre que altres se centren en indicadors quantitatius i, per tant, objectius. Un dels més complets és el que elabora la Fundación Conocimiento y Desarrollo, el Rànquing CYD, que ha presentat el top 10 de les millors universitats de l'Estat. Set són catalanes.
La primera que destaca el rànquing és la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), especialment gràcies a la seva tasca d'investigació. En els rànquings europeus sobresurt aquest centre universitari per les especialitats de medicina, veterinària, ciències polítiques i comunicació. La tercera posició del rànquing global -segona, pel català- és la Pompeu Fabra, destacada per la seva orientació internacional. Comparteix podi en les carreres de periodisme, polítiques, ADE, dret i economia.
La tercera universitat catalana destacada en el rànquing és la Ramon Llull, la qual fa de paraigua de diferents centres universitaris privats del país. Sobresurten, especialment, Esade, l'Institut Químic de Sarrià o la Blanquerna, les quals agrupen la major part de les especialitats universitàries. El rànquing també destaca la Internacional de Catalunya, un centre ubicat en l'òrbita de l'Opus Dei.
El llistat de les millors universitats
- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
- Pompeu Fabra (UPF)
- Ramon Llull
- Internacional de Catalunya
- Universitat de Barcelona
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- Universitat Rovira i Virgili (URV)
Les carreres més ben valorades
Catalunya no només exporta talent, també el forma. El nou rànquing QS World University Rankings by Subject situa deu graus universitaris catalans entre els 50 millors del món en les seves especialitats, una fita que consolida el sistema universitari català com a sistema competitiu davant de l'elit global.
Entre els resultats més destacats hi ha dues carreres de la Universitat Ramon Llull que entren al top 20 mundial: Administració d'Empreses (18a) i Màrqueting (19a). També sobresurt Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ocupa la posició 19 del món. A aquestes s'hi sumen Veterinària (25) i Llengües (49) de la Universitat Autònoma de Barcelona, Economia (33) de la Universitat Pompeu Fabra i Medicina (44) i Biblioteconomia (41) de la Universitat de Barcelona.