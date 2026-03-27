La música en català torna a viure una nit d'èxits absoluts a l'Auditori de Girona. La XXVIII edició dels Premis Enderrock ha coronat Alosa, Ginestà i Oques Grasses amb diversos guardons. El duet format per Giuletta Vidal i Irene Romo han marxat de la capital gironina amb tres reconeixements; el de la crítica a Millor Disc de Folk i els del públic a Artista Revelació del 2025 i Millor Disc de Folk. Els germans Pau i Júlia Serrasolsas han aconseguit l'Enderrock a Millor Disc de Pop-Rock, amb Només viure, i el de Millor Cançó per Tot el que ens queda. El grup d'Osona, que s'acomiadarà del públic amb diversos concerts a Barcelona a l'octubre, han estat reconeguts com a Millor Artista i Millor Directe de l'Any.
Un cop més, la ja més que celebrada Nit dels Premis Enderrock ha tornat a comptar amb els comunicadors Alba Riera i Andreu Juanola com a mestres de cerimònia. L'Auditori de Girona ha servit de gran aparador per a l'estrena dels directes de la temporada i s'ha alçat com un altaveu de la producció de qualitat i diversitat del panorama musical català.
Aquest 2026, diverses eminències musicals han pujat a l'escenari de Girona per rebre guardons especials. Lax'n'Busto, que celebra 40 anys de carrera ininterrompuda amb la reunió de la formació original encapçalada per Pemi Fortuny, ha estat distingit amb el Premi Enderrock Estrella. Sopa de Cabra, banda referencial del rock català, que ha signat una fructífera col·lecció d'himnes que ja formen part de l'imaginari col·lectiu, ha rebut el Premi Enderrock d'Or.
La cantant palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz ha estat distingida amb el Premi Enderrock a la Trajectòria. L'organització li ha brindat la distinció "en reconeixement a trenta anys d'una carrera artística d'altíssima exigència i projecció internacional". Durant el seu discurs, Pérez Cruz ha destacat "la importància de l'equip i de buscar sentir-se lliure en aquest món tan estrany". També ha subratllat la necessitat "de cuidar el que tenim a prop i la cultura" i ha remarcat la maternitat i la música com a parts fonamentals de la seva vida.
Per altra banda, el Premi Enderrock d'Honor ha estat atorgat a Artur Blasco "per la seva tasca imprescindible en la recuperació de l’acordió diatònic al Pirineu i la preservació del cançoner de tradició oral de les comarques de muntanya". Des de Nació vam poder parlar amb ell.
Discursos reivindicatius: del català a la crisi social
La gala ha estat marcada per un to clarament reivindicatiu, amb diversos artistes aprofitant l'altaveu i els seus discursos per defensar drets culturals i socials i la llengua. Sexenni ha dedicat unes paraules i el seu Premi Enderrock (Millor disc de grup de pop-rock per la crítica) als professors en vaga -"això va per ells"-, mentre que Triquell (Millor disc de solista de pop-rock) ha carregat contra el model de plataformes amb un clar i contundent "puta Spotify".
També hi ha hagut missatges d'identitat i orgull, així com una crida general a escoltar música sense prejudicis per part de Sideone. El conflicte a l'Orient Pròxim, la crisi de l'habitatge, la situació de Renfe han estat reivindicacions presents en diversos discursos, en una nit on la defensa de la llengua i la denúncia del context social han estat protagonistes.
L'últim Enderrock per a La Fúmiga: Artur Martínez s'acomiada emocionat
Un dels moments més emotius de la nit ha estat el discurs d'Artur Martínez, cantant de La Fúmiga, en recollir el Premi Enderrock a Millor videoclip del 2025 per La penúltima. Visiblement emocionat, el cantant d'Alzira s'ha acomiadat de l'escena musical catalana -a l'octubre deixaran els escenaris i la música- i ha assegurat que estan molt orgullosos d'haver fet molts amics i amigues en el sector, agraint l'acollida i el suport que sempre els ha donat Catalunya. També ha fet un crit contra l'extrema dreta a Catalunya i a València, i ha subratllat que no tots els finals són tristos.
Aquests són tots els guanyadors dels Premis Enderrock 2026:
MILLOR ARTISTA DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR ARTISTA REVELACIÓ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR DIRECTE DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
MILLOR DISC DE POP-ROCK DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Ginestà - Només viure (Halley Records, 2025)
MILLOR DISC DE MÚSIQUES URBANES DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- The Tyets - Cafè pels més cafeteros (Luup Records, 2025)
MILLOR DISC DE POP-CANÇÓ D’AUTOR DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Judit Neddermann & Pau Figueres - Judit Neddermann & Pau Figueres (Música Global, 2025)
MILLOR DISC DE FOLK DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Alosa - El primer cant del matí (Ceràmiques Guzmán, 2025)
MILLOR DISC DE ROCK DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Cala Vento - Brindis (Montgrí, 2025)
MILLOR DISC DEL 2025 EN LLENGUA NO CATALANA PER VOTACIÓ POPULAR
- Manolo García - Drapaires poligoneros (Sony Music, 2025)
MILLOR CANÇÓ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Ginestà – Tot el que ens queda (Halley Records, 2025)
MILLOR VIDEOCLIP DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- La Fúmiga – La penúltima (Direcció: Àrtur Martínez)
MILLOR DISC DE CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya – Mare Mundi: Tribut al Mar (Música Global, 2025)
MILLOR ARTISTA REVELACIÓ DE CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Laura Farré Rozada – Araspel (autoeditat, 2025)
MILLOR DISC DE JAZZ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Elisabet Raspall – Aletheia (Raspall Records, 2025)
MILLOR ARTISTA REVELACIÓ DE JAZZ DEL 2025 PER VOTACIÓ POPULAR
- Èlia Blasco – L’aigua (Segell Microscopi, 2025)
MILLOR DISC DE L'ANY PER LA CRÍTICA
- Remei de Ca la Fresca - L'ham de la pregunta (Bankrobber)
PREMI ESPECIAL DEL JURAT
MILLOR ARTISTA DE L'ANY PER LA CRÍTICA
- Sidonie - Catalan Graffitti (Sonido Muchacho)
MILLOR DISC DE CANÇÓ-POP PER LA CRÍTICA
- Júlia Colom - Paradís (La Castanya)
MILLOR DISC DE FOLK PER LA CRÍTICA
- Alosa - El primer cant del matí (Ceràmiques Guzmán)
MILLOR DISC REVELACIÓ PER LA CRÍTICA
- Gavina.mp3 - Sempre i per instint (autoeditat)
MILLOR DISC DE SOLISTA DE POP-ROCK PER LA CRÍTICA
- Triquell - Paco Deluxe (Halley Records)
MILLOR DISC DE MÚSIQUES URBANES PER LA CRÍTICA
MILLOR DISC DE GRUP DE POP-ROCK PER LA CRÍTICA
- Sexenni - Joc de nens (Delirics)
MILLOR DISC DE ROCK
- Crim - Futur medieval (HFMN Crew)
MILLOR DISC EN LLENGUA NO CATALANA
- Lia Kali - Kaelis (Propaganda pel Fet!)
On veure la gala dels Enderrock 2026
Tots aquells que vulguin recuperar la cerimònia (en una jornada televisiva on normalment premia sempre el Polònia), TV3 oferirà un programa resum especial dedicat als Premis Enderrock amb els moments més destacats de la gala, el dissabte 28 a partir de les 19.30 h, i també es realitzarà un programa musical de resum amb les principals actuacions, que s’emetrà pel Canal 33 i a La Xarxa+. La gala completa estarà també disponible a les plataformes 3Cat i La Xarxa+.