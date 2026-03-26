Aquestes son les deu carreres universitàries catalanes que estan entre les millors del món

Catalunya no només exporta talent, també el forma. El nou rànquing QS World University Rankings by Subject situa deu graus universitaris catalans entre els 50 millors del món en les seves especialitats, una fita que consolida el sistema universitari català com a sistema competitiu davant de l'elit global.
La classificació analitza més de 1.900 universitats d’arreu del món i fins a 55 àmbits de coneixement, des de la medicina fins a l’enginyeria o les ciències socials. En aquest context global, dominat tradicionalment per institucions dels Estats Units i el Regne Unit, Catalunya aconsegueix colar-se amb força en disciplines molt diverses.
Entre els resultats més destacats hi ha dues carreres de la Universitat Ramon Llull que entren al top 20 mundial: Administració d'Empreses (18a) i Màrqueting (19a). També sobresurt Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ocupa la posició 19 del món. A aquestes s'hi sumen Veterinària (25) i Llengües (49) de la Universitat Autònoma de Barcelona, Economia (33) de la Universitat Pompeu Fabra i Medicina (44) i Biblioteconomia (41) de la Universitat de Barcelona.
El rànquing també mostra Odontologia (36) de la Universitat Internacional de Catalunya, i especialment Hostaleria i Turisme (14 del món) de l'escola de Sant Pol de Mar, adscrita a la Universitat de Girona. En total, 9 de les 14 carreres espanyoles que apareixen al top 50 són catalanes, un pes que evidencia la fortalesa del sistema.
Un sistema divers que reparteix l’excel·lència
Un dels elements clau d’aquest rànquing és que l’excel·lència no es concentra en una sola universitat, sinó que es reparteix entre set institucions diferents i combina centres públics i privats. Aquesta diversitat permet que Catalunya destaqui en àmbits molt variats: des de la salut i les ciències de la vida fins a l’economia, l’arquitectura o el turisme. Aquesta capacitat de competir en múltiples disciplines és precisament un dels factors que expliquen el posicionament internacional del sistema català, que no depèn d’un únic pol d’excel·lència sinó d’una xarxa universitària àmplia.
A més a més, el rànquing QS és una de les eines més utilitzades pels estudiants internacionals per decidir on estudiar. La seva metodologia es basa en diversos indicadors clau, com la reputació acadèmica, la valoració dels ocupadors i l’impacte de la recerca. També té en compte factors com les citacions científiques o la projecció internacional de les universitats, amb dades procedents de grans enquestes globals i bases de dades acadèmiques.
Més enllà de les xifres, el rànquing deixa una lectura clara: Catalunya s’ha consolidat com un dels pols universitaris més potents del sud d’Europa. No només per tenir universitats ben posicionades, sinó perquè ofereix estudis que competeixen directament amb els millors del món en àmbits molt diversos.