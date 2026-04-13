Rosalía duu Lux a Barcelona amb quatre concerts en una setmana que sacsejaran la ciutat. El fenomen Lux ja ha congregat centenars de milers de seguidors de la cantant de Sant Esteve de Sesrovires a les principals ciutats d'Europa, però ara ho farà a casa seva, on s'ampliaran els serveis de transport i els dispositius de seguretat.
Dates i horaris dels concerts
Els quatre concerts de Rosalía són aquest dilluns 13 d'abril, el dimecres 15, el divendres 17 i el dissabte 18 i se celebren al Palau Sant Jordi. Comencen a les 20.30 hores i les portes del recinte obriran cada dia a les 18.30 hores, dues hores abans, tot i que es preveuen cues i concentracions des de molt abans.
Pel que fa als assistents amb el paquet Gold, l'accés és a les 16 hores per la porta 4, al lateral. Al seu torn, els qui hagin adquirit el paquet Diamond poden entrar mitja hora abans que la resta, a les 18 hores, per la llotja. Finalment, el paquet Silver preveu l'entrada a les 18.30 hores.
Com arribar al Palau Sant Jordi?
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitarà serveis especials d'autobús llançadora entre la plaça d'Espanya i el Palau Sant Jordi, que funcionaran amb els títols habituals. D'anada, circularan entre les 18 hores i les 20.30 hores, mentre que, de tornada, ho faran aproximadament a partir de les 22 hores.
Per tant, si s'hi va amb transport públic, convé fer-ho fins a la plaça d'Espanya i moure's des d'allà. Però, si es vol arribar al Palau Sant Jordi amb vehicle privat, es recomana evitar el cotxe i optar per la moto, tot i que caldrà trobar un aparcament reglamentari per Montjuïc per evitar ensurts.
Consells per sobreviure als concerts de Rosalía
Amb la previsió que hi hagi grans concentracions i cues per entrar al Palau Sant Jordi, és important arribar-hi amb entre una i dues hores d'anel·lació. Hi haurà controls de seguretat als accessos, pel qual convé deixar a casa qualsevol objecte que pugui impedir-ne l'entrada. Per exemple, si es du una cantimplora de plàstic, els treballadors de seguretat demanaran que es deixi fora.