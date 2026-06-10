Per què apareix Darth Vader a l'examen d'Història de la selectivitat?

Darth Vader, el més que conegut malvat de la saga Star Wars, ha aparegut a l'examen d'Història de la selectivitat 2026 a Catalunya. Els estudiants inscrits en aquesta prova de la part comuna de les PAU s'han trobat amb aquest nom tan famós a la darrera pregunta. Segons ha pogut comprovar Next a través del PDF facilitat per Universitats, l'exercici 4 comptava amb deu qüestions a l'estil test que requeria encerclar la resposta correcta. Costava 2,5 punts de la nota final, amb cinc preguntes sota un context històric concret i les cinc altres amb un context històric diferent.
El primer context responia sota aquesta premissa: "Treballeu de periodista a la televisió pública espanyola i heu d’entrevistar una família que va emigrar d’Andalusia a Barcelona durant la dècada dels anys seixanta del segle xx. Voleu que us expliquin les seves vivències en aquell procés migratori i els canvis que va experimentar la societat catalana en aquells anys". El barraquisme, les organitzacions de protesta social o els models d'automòbils de l'època formaven part de les preguntes. El malvat i membre dels Sith no apareixia fins la part final.
Era en el segon context històric on sorgeix Darth Vader. Resava així: "El 23 de febrer de 1981 un destacament de la Guàrdia Civil va entrar al Congrés dels Diputats de Madrid amb l’objectiu de fer un cop d’estat. En aquell moment formàveu part del cos de lletrats (advocats) del Congrés. La vostra presència a la seu del poder legislatiu espanyol i els vostres coneixements sobre les causes i les conseqüències del cop d’estat us han de permetre respondre a les qüestions següents triant la resposta que més s’ajusti al que va succeir a Espanya entre 1978 i 1981". El cop de Tejero n'era el protagonista.
Les cinc preguntes següents parlaven de dates i noms clau d'aquells esdeveniments. Des d'Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Manuel Gutiérrez Mellado, Jaime Milans del Bosch o fins i tot Alfonso Armada. Les qüestions jugaven amb el fet que els estudiants havien de saber quins eren els responsables de certs moments o havien de saber quin càrrec tenia. Finalment, l'última pregunta feia referència a l'intent del cop d'estat previ, del 1978, amb reaccionaris i militars implicats.
4.10 - El 1978 es va desarticular un primer cop d’estat contra el règim constitucional-democràtic que tingué el singular nom de:
- a) operació Dinamita.
- b) operació Darth Vader.
- c) operació Galàxia.
- d) operació Basilea.
Com es pot comprovar, el nom del malvat de les pel·lícules creades per George Lucas forma part d'aquesta pregunta en una espècie de joc de paraules. Per què? La resposta correcte a la pregunta és l'operació Galàxia. Duia aquest nom perquè els implicats en aquell intent de cop d'estat es reunien en un edifici i una cafeteria de Madrid que duien aquell nom. Els responsables de les PAU i de l'examen d'Història han volgut ser una mica còmplices amb els alumnes col·locant Darth Vader allà perquè Star Wars, en català, és La guerra de les Galàxies.