Les deu carreres amb les notes de tall més altes a Catalunya el 2026

Fa un mes que els alumnes catalans van fer la selectivitat els dies 9, 10 i 11 de juny i ja es poden consultar els resultats per intuir si poden entrar al grau o la carrera que volien. El rànquing d'aquest 2026 de les carreres amb les notes de tall més altes torna a estar dominat pels estudis de ciències, però l'encapçala un doble grau de les ciències socials: Dret i Relacions Internacionals a la UAB, amb un 12,972.
El 2025, aquest doble grau es trobava entre els més sol·licitats, però no era el primer. Els Estudis simultanis de Física i Matemàtiques a la UAB i a la UB i l'Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials eren les dues carreres que més demanda tenien, tenint en compte que són graus amb una oferta inferior a 40 places. Enguany, aquests dos estudis també es troben entre les notes de tall més altes, però el rànquing ha variat lleugerament:
Top 10 de les notes de tall més altes del 2026
- Dret i Relacions Internacionals (doble grau) – UAB (Cerdanyola del Vallès): 12,972
- Física i Matemàtiques (doble grau) – UAB: 12,924
- Física i Matemàtiques (doble grau) – UB: 12,812
- Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Màster (PARS) – UPC (Terrassa): 12,694
- Medicina (Campus Clínic) – UB: 12,685
- Matemàtiques – UB: 12,552
- Medicina (Barcelona) – UAB: 12,534
- Enginyeria Industrial (PARS) i Anàlisi Econòmica – UPC: 12,508
- Medicina (Campus Bellvitge) – UB: 12,500
- Enginyeria en Vehicles Aeroespacials – UPC (Terrassa): 12,432
La nota de tall és la nota d'admissió més baixa amb què un estudiant va aconseguir una plaça en un grau universitari el curs immediatament anterior al qual un alumne vol accedir a la universitat i es correspon amb la nota de l’últim estudiant que va obtenir plaça aquell any. Per tant, la nota de tall no és fixa, sinó que varia cada any segons la demanda i les places disponibles a les diverses universitats.
Les notes més altes de Catalunya
Ara que ja s'ha fet pública la primera assignació de la selectivitat i, per tant, les notes de tall, l'alumnat català ja pot saber si entrarà al grau que vol o si haurà de recórrer a la segona opció. En tot cas, hi ha alumnes que aquest any han fet tot el possible per assegurar-se una plaça obtenint la nota més alta de tot el país. És el cas de la Laura Tallada Fàbrega, de Banyoles, qui ha aconseguit un 9,90 sobre 10 en la selectivitat, la qualificació més alta de Catalunya.
A la demarcació de Barcelona hi ha també altres quatre estudiants que han aconseguit una nota semblant, un 9,80: Martina Gutiérrez Roma, de l'Institut Vallès de Sabadell; Enric Sánchez Cañellas (de Sant Andre de la Barca), del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia; Tomás Alfonso Torralbo, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa; i Joan Torrecillas Calderón (de Rubí), del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès. A Tarragona la nota més alta ha estat un 9,70 i l'ha aconseguit Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus. A Lleida, Lucia Garcia Gil (de Cubells), de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre ha sigut la qualificació més alta, amb un 9,60.