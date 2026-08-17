Indignació per un tiktoker impresentable al metro de Barcelona: altaveu, salts i vídeo increpant els usuaris

La creació de contingut és una hidra de mil caps. És pràcticament infinita, plena de bombolles i mercats de nínxol. Pots trobar de tot. Qualsevol parafília, gust o tendència té els seus creadors o influencers. Ara bé, en ple 2026, és més difícil retenir l'atenció del públic que és constantment bombardejat per vídeos, reels, publicacions de tota mena. Per això, des de fa anys, sorgeixen perfils que eleven la capacitat per captar l'atenció i retenir-la a l'estridència.
Un d'ells és Streichbruder, autodenominat "backflip lover music", que aglutina més de 3 milions de seguidors a TikTok. El jove alemany de 19 anys ha aconseguit tots aquests seguidors perquè es dedica a fer salts mortals i balls cridaners en zones amb grans munions de persones, en metros o en autobusos. La seva senya d'identitat és dur un gran altaveu que col·loca en un punt del metro, del comboi o del carrer i allà comença a interactuar, de cop, amb la gent al seu voltant.
Tot i el cert impacte que té a les xarxes socials, les persones al seu voltant durant el vídeo solen reaccionar de manera molt negativa. I recentment un dels escenaris ha estat Barcelona. El jove alemany, en ple trajecte de la Linea 3 del metro, encén de cop el sistema de música i intenta xocar punys amb les persones del seu voltant. Ningú li fa cas, surt del vagó i fa un salt mortal enrere per després posar-se a ballar sense cap mena de vergonya al mig de l'estació.
@simon.bth Digidi 🐳 #tanzen #digidi #backflip #fyp ♬ Originalton - Streichbruder
Les reaccions al vídeo són molt dispars, però provenen d'usuaris molt diferents. En un primer lloc, els suposats aficionats a aquesta mena de vídeos i al perfil d'aquest jove alemany, que aplaudeixen "les bones vibracions" que intenta transmetre ell en el vídeo. Critiquen que hi hagi gent que no li xoqui la mà ni reaccioni de cap manera als seus balls o a la seva música.
@simon.bth Baby Boy 🕺 #tanzen #babayboy #backflip #fyp ♬ Originalton - Streichbruder
Després, però, apareixen les persones més comprensives i els veïns de Barcelona. Molts recorden que aquesta mena d'actitud és impresentable i que molts dels usuaris del metro de Barcelona són persones treballadores que volen estar tranquil·les a l'hora d'anar o tornar de la feina.
És més, cert públic sud-americà considera que "a Llatinoamèrica el tractarien diferent". Un usuari respon: "Europa és avorrida". La resposta és contundent de veritat: "El que passa és que Barcelona n'està farta dels turistes i que tractin la ciutat com si fos un parc d'atraccions fent el que ells volen i faltant el respecte als locals". Aquesta tendència, de col·locar un altaveu i posar-se a ballar rodejat de gent per enregistrar les seves reaccions, no és única d'aquest noi alemany.
@malkova_di Crazy girls😂 #viral #parati #foryou #brasil #españa ♬ TOMANO KATUKADA X ELA KÉ LEITADA - Jeremiah Custodio
Una creadora molt famosa és Diana Malkova, que ja ha rebut avisos de la policia en diversos dels seus vídeos. Es passeja amb un altaveu gegant, que carrega com una maleta, i es col·loca en zones molt transitades per fer diferents balls d'estil brasiler. El seu escenari predilecte és Malaga, demostrant el canvi de la ciutat andalusa (al més pur estil de Barcelona) enfocada en els turistes i amb un centre completament gentrificat.