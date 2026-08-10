Es fa viral un nou vídeo amb polèmica d'una turista fent el ridícul a les escales del metro de Sagrada Familia

Centenars de milers de veïns de Barcelona coneixen fil per randa el que és passar l'estiu o les vacances a la ciutat. Riuades de turistes que ocupen els carrers, els espais o els transports de la capital catalana, generant certes tensions amb molts ciutadans que consideren que s'estan convertint en un decorat.
Una de les grans polèmiques de fa dos anys es va generar al voltant d'un dels indrets més visitats del país, la Sagrada Família. Moltíssims usuaris del metro de Barcelona denunciaven que els turistes col·locaven el telèfon mòbil a les escales mecàniques per tal de gravar-se reaccionant a la primera vegada que veien la monumental estructura creada per Antoni Gaudí.
En el seu moment es va generar molt rebombori. La problemàtica va arribar a preocupar TMB i en poques setmanes, després de la viralitat del fenomen, van col·locar un cartell prohibint que es realitzés aquesta pràctica. Això va frenar-ne una mica la pràctica, però molts turistes ni veuen el cartell o ni li volen fer cas. Així, un altre vídeo d'un parell de noies turistes ha generat més polseguera a la plataforma X, l'antic Twitter.
A la xarxa social, on ara proliferen aquesta mena de continguts de consum ràpid, dues noies intenten gravar-se tenint la mateixa reacció que tantes i tantes persones havien repetit: girar-se, mirar la Sagrada Família per primer cop i el telèfon mòbil gravant-ho tot amb el moviment de les escales mecàniques. En aquest cas, però, un jove ha acabat fart de la situació.
Esperant uns segons per intentar passar per les escales mecàniques, el jove, que apareix en càmera, decideix colar-se al pla i passar per damunt del telèfon mòbil. Les dues noies li recriminen la situació i, fins i tot, creuen que els pisparà el dispositiu. El jove només volia passar perquè tenia pressa.
Com saben molts usuaris de TMB, a les escales mecàniques existeix una llei no escrita: a la dreta es col·loca la gent que vol pujar amb tranquil·litat, deixant el carril esquerre per aquells que volen pujar amb més agilitat. Molts turistes, això, ho desconeixen. O ho ignoren.
Una de les noies ha promocionat el vídeo i ha "denunciat" la situació que va viure a les escales de la parada de metro de Sagrada Família amb un text en ucraïnès on vol relatar "com van aconseguir gravar" la mítica escena que busquen molts turistes.
TMB manté els cartells per prohibir aquesta pràctica
Encara que fa dos anys que es va denunciar aquesta pràctica i la majoria dels mitjans van reflectir-ne la situació, molts visitants estrangers segueixen reproduint-la sense cap mena d'escrúpols. TMB no ha tret els cartells on s'impedeix col·locar el telèfon mòbil a les escales mecàniques i s'alerta que en el cas de fer-ho "et pot quedar atrapat" el dispositiu. Molts segueixen fent el que volen.
En el cas d'aquests dues turistes, centenars d'usuaris d'X han denunciat la pràctica i la molèstia que suposa per a moltes persones de Barcelona. Com és habitual a X en els darrers mesos -des de que la plataforma la va adquirir i sacsejar Elon Musk- han aparegut molts usuaris a fer ragebaiting: és a dir, a escriure opinions molt controvertides per generar interaccions i així poder-ho monetitzar amb el tic blau.
Tot i que alguns d'aquests han volgut derivar la situació que reflecteix el vídeo en una espècie de criminalització del jove ("perquè es podria haver esperat"), molts usuaris de fora de Barcelona relaten les seves pròpies experiències i empatia cap als veïns de la capital catalana.